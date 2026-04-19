Bayern Múnich extiende su hegemonía en Alemania con su trigésimo quinta Bundesliga

Suscríbete a nuestros canales

El Allianz Arena se vistió de gala este domingo 19 de abril para que el Bayern Múnich recuperaba el trono de Alemania con una victoria contundente de 4-2 sobre el Stuttgart. El tropiezo previo del Borussia Dortmund el sábado dejó la mesa servida para que los dirigidos por el banquillo bávaro celebraran ante su gente un campeonato que han liderado de forma incontestable desde la primera jornada.

Una ráfaga imparable hacia el título

El encuentro comenzó con un ligero susto para la grada local cuando Fuhrich adelantó al Stuttgart al minuto 21 tras un gran pase de El Khanouss. Sin embargo, el Bayern demostró por qué es el dominador absoluto de la competición. En una muestra de pegada letal, Raphael Guerreiro igualó al minuto 31 y, tan solo un minuto y medio después, Nico Jackson culminó un contragolpe orquestado por Luis Díaz para darle la vuelta al marcador.

Antes de irse al descanso, Alphonso Davies amplió la ventaja a 3-1, sentenciando una "tormenta perfecta" que desarticuló cualquier plan de resistencia del tercer clasificado de la tabla. La jerarquía del Bayern Múnich se mantuvo intacta incluso con rotaciones iniciales, dejando claro que su hegemonía en la Bundesliga no admite discusiones tras haber cedido apenas once puntos en 30 jornadas.

Kane rubrica la fiesta y apunta al triplete

En la segunda mitad, la entrada de Harry Kane solo sirvió para decorar una temporada histórica en lo personal. El delantero inglés no faltó a su cita con el gol y marcó el 4-1 al minuto 53, alcanzando la estratosférica cifra de 51 goles en la presente campaña. Aunque el español Chema Andrés maquilló el resultado final para el Stuttgart con un elegante remate exterior al minuto 89, la suerte ya estaba echada.

Con la Bundesliga en el bolsillo, el Bayern posterga las grandes celebraciones para enfocarse en su próximo objetivo: el triplete. Esta misma semana visitarán al Bayer Leverkusen en las semifinales de la Copa de Alemania y posteriormente se medirán al París Saint-Germain en la Liga de Campeones. Con 35 títulos de liga en su haber, el club más laureado de Alemania confirma que su ambición no tiene techo.