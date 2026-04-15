Champions League: Harry Kane anotó el segundo gol del Bayern

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En el marco de la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, el Bayern Munich y el Real Madrid protagonizan un enfrentamiento de ida y vuelta que terminó por confirmar la jerarquía de las individualidades en los momentos de mayor apremio.

Harry Kane pone el empate en Alemania

Cuando el marcador favorecía los intereses del conjunto español, apareció la figura más esperada por la afición bávara. A los 38 minutos del primer tiempo, Harry Kane capitalizó una jugada colectiva para establecer el 4-3 en el marcador global parcial. El delantero inglés, ubicado en el centro del área, ejecutó un remate de derecha que venció la resistencia del portero madridista, enviando el balón pegado al poste derecho.

La acción nació de una incursión ofensiva de Dayot Upamecano. El defensor francés rompió las líneas de presión del Real Madrid y filtró un pase preciso que descolocó a la zaga visitante, permitiendo que Kane recibiera con ventaja para definir con la frialdad que caracteriza su paso por la Bundesliga.

Con esta anotación, el capitán de la selección inglesa alcanza los 12 goles en apenas 11 partidos disputados en el certamen europeo.