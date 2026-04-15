Champions League: Bayern anotó el primero con este gol

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El fútbol de élite no concede tregua y la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 ha entregado un inicio eléctrico. En apenas seis minutos de juego, el Allianz Arena fue testigo de un giro de guion inesperado: Aleksandar Pavlovic marcó el 1-1 parcial tras un error en la salida de Andriy Lunin, devolviendo la paridad al marcador y la ventaja global al conjunto bávaro.

El encuentro comenzó con un Real Madrid volcado al ataque, buscando silenciar el feudo alemán desde el silbatazo inicial. La estrategia surtió efecto inmediato cuando Arda Güler, la joven perla turca, batió la portería local para poner el 0-1. El gol temprano parecía inclinar la balanza de la eliminatoria y sembrar dudas en el esquema de Thomas Tuchel, obligando al Bayern a una respuesta inmediata para no perder el control del partido.

El error de Lunin y el oportunismo de Pavlovic

La alegría madridista fue efímera. Solo cinco minutos después del tanto de Güler, el Bayern Munich encontró la llave del empate en una acción a balón parado. A los seis minutos de la primera parte, un tiro de esquina ejecutado con precisión hacia el corazón del área provocó el fallo del guardameta ucraniano Andriy Lunin.

Lunin, quien había sido figura en instancias previas, no logró despejar el balón con contundencia. El rebote quedó a merced de Aleksandar Pavlovic, quien aprovechó la desatención defensiva para enviar el balón al fondo de las redes. Con este tanto, el mediocampista no solo igualó el encuentro 1-1, sino que devolvió la tranquilidad a las gradas y puso al Bayern nuevamente por delante en el resultado global de la serie.