MLB: Carlos Mendoza manda un mensaje a los fanáticos por la crisis de los Mets

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La crisis de los Mets de Nueva York en la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha alcanzado un punto crítico y no es para menos. Diez derrotas consecutivas no solo pesan en la tabla de clasificación, también golpean el ánimo de una organización que comenzó el año con expectativas muy distintas por lo que fue la creación de su roster.

En medio de este difícil momento, el manager Carlos Mendoza decidió hablar sin rodeos y conectar directamente con el sentir de los aficionados, que son los que no han parado de criticar las actuaciones de sus jugadores dentro del terreno.

Tras la más reciente caída ante los Chicago Cubs el pasado sábado 18 de abril, Mendoza ofreció un mensaje cargado de honestidad. Lejos de buscar excusas, reconoció la frustración que rodea al equipo y validó el enojo de la fanaticada. “Tienen todo el derecho a estar cabreados y frustrados”, expresó a los medios de comunicación.

Carlos Mendoza - Mets

El dirigente venezolano fue más allá al admitir que comparte ese sentimiento. “Yo también estaría cabreado si fuera un aficionado. “Estoy cabreado”, afirmó.

En un deporte donde el discurso suele ser medido, sus palabras reflejan la magnitud del momento que vive el equipo y la exigencia que deben asumir tras su decepcionante campaña en 2025 que los dejó fuera de la postemporada.

Sin embargo, Mendoza insiste en que el único camino es responder en el terreno. “Tenemos que salir y hacerlo”, sentenció.

Para los seguidores del conjunto metropolitano, esta situación resulta especialmente frustrante. La temporada aún no ha alcanzado su punto medio, pero una seguidilla de derrotas como esta puede marcar el rumbo del año en los meses finales del calendario.

Finalmente, el reto ahora es claro: cortar la racha y recuperar la confianza. Carlos Mendoza lo sabe y cada uno de los peloteros también. Sin duda, esta próxima semana será un verdadero paraíso para todos los que conforman la franquicia de los Mets de Nueva York.