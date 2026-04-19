MLB

Maikel García se consolida como el venezolano más productivo en casa

El oriundo de La Sabana se sitúa como el pelotero venezolano con mayor cantidad de hits conectados en condición de local en toda la Liga Americana, superando a figuras establecidas y reafirmando su gran momento tras ser nombrado el Jugador Más Valioso del pasado Clásico Mundial de Béisbol

Por

Eimy Carta
Domingo, 19 de abril de 2026 a las 01:51 pm
Maikel García se consolida como el venezolano más productivo en casa
Suscríbete a nuestros canales

Mientras los Reales de Kansas City pelean por los puestos de vanguardia en la División Central de la Liga Americana, una constante se ha apoderado de sus juegos en casa: el bate de Maikel García. El tercera base venezolano no solo ha aportado seguridad defensiva (respaldado por su Guante de Oro en 2025), sino que ha elevado su producción ofensiva a niveles de élite cuando juega ante su público.

Dominio en las estadísticas divididas

Según los registros oficiales de la MLB, García encabeza a la legión venezolana en el departamento de indiscutibles como local. En lo que va de campaña, el sabanero ha sabido capitalizar las dimensiones de su estadio, mostrando una comodidad notable que se refleja en su promedio de bateo y en su capacidad para poner la bola en juego en momentos clave.

  • Efectividad: Gran parte de sus 22 hits totales en la temporada han llegado en el Kauffman Stadium.

  • Consistencia: Su promedio de embasado (OBP) como local se mantiene por encima del promedio de la liga, sirviendo como la "bujía" perfecta para el lineup de los Reales.

Un 2026 de ensueño

El éxito de García en su patio no es casualidad. Tras una extensión de contrato por cinco años y $57.5 millones firmada a finales del año pasado, el infielder ha respondido con una madurez deportiva que ya le valió el MVP del Clásico Mundial de Béisbol 2026. En aquel torneo, García ya daba señales de su capacidad para producir bajo presión, una tendencia que ha trasladado exitosamente a la temporada regular de las Grandes Ligas.

La producción de Maikel en casa ha sido fundamental para que Kansas City mantenga un registro ganador en su feudo. Su habilidad para conectar hits hacia la banda contraria y su agresividad en las bases (aunque este año se ha enfocado más en el contacto de poder) lo han convertido en el líder ofensivo que la organización proyectaba.

Con el equipo preparándose para recibir a los Orioles de Baltimore en la próxima serie, los fanáticos esperan que Garcia mantenga el ritmo que hoy lo tiene como el referente venezolano de la productividad local.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
La Rinconada 5y6Nacional Premier League Willson Contreras Minnesota Timberwolves
Domingo 19 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?