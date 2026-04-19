MLB: José Ramírez se convierte en el decimoprimer jugador en lograr esta hazaña ofensiva

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La tarde del 19 de abril quedará marcada como un momento especial en las Grandes Ligas. El dominicano José Ramírez volvió a demostrar por qué es uno de los peloteros más completos de su generación al alcanzar una cifra que muy pocos han logrado en la historia de este deporte.

Durante el encuentro frente a los Orioles de Baltimore en este domingo, el antesalista llegó a los 290 jonrones y 290 bases robadas, convirtiéndose en apenas el undécimo jugador en alcanzar esa combinación. No se trata solo de números redondos, sino de una marca que refleja una mezcla poco común de poder y velocidad sobre el terreno de juego.

José Ramírez - MLB

A lo largo de su carrera, Ramírez ha construido su legado sin hacer demasiado ruido mediático, pero con resultados contundentes que lo han colocado entre los mejores del juego. Su capacidad para cambiar el duelo con un swing o con su agresividad en las bases lo ha convertido en una amenaza constante.

En una era donde muchos jugadores destacan en un solo aspecto, él ha logrado dominar dos facetas clave del juego. Esta hazaña cobra aún más valor si se analiza el contexto histórico. Pocos peloteros han conseguido mantenerse productivos tanto en el poder ofensivo como en el corrido de bases durante tantos años.

El toletero de 33 años no solo lo ha hecho, sino que lo ha llevado a un nivel que lo coloca en conversaciones con figuras emblemáticas de la Gran Carpa y sigue escalando hacia los mejores latinos que han llegado a la MLB.

Finalmente, el nombre de José Ramírez, una vez más, queda grabado en la historia del mejor beisbol del mundo, reafirmando que su combinación de talento, consistencia y determinación lo convierten en una de las mayores amenazas de potencia y velocidad de todos los tiempos.