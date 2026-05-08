El figurador selectivo Madaket Road se estrena con victoria ahora como cuatroañero

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Este viernes 8 de mayo, la arena de Churchill Downs presenta una cartelera de nueve competencias sin eventos selectivos en el programa. No obstante, la atención se centró en la octava prueba de la tarde kentuckiana, donde Madaket Road se alza con la victoria guiado por Irad Ortiz Jr. y la preparación de Bob Baffert.

El descendiente de Quality Road supera a sus rivales en un Allowance de $127,000 disputado en 6 furlongs (1,200 metros), exclusivo para ejemplares de tres y más años, ganadores de una carrera.

Madaket Road: Solvencia en su estreno como cuatroañero

Pese al corto recorrido y a una inactividad de 131 días, Madaket Road luce solvente en su primera actuación a los cuatro años. Bajo la magistral guía del cinco veces ganador del Eclipse Award, el ejemplar demuestra que mantiene intacta su capacidad corredora.

Instalado en la vanguardia desde el inicio, Madaket Road marca un primer parcial de 22.47 y detuvo el cronómetro en 44.73 para la media milla. Ortiz Jr. supo dosificar las energías de su conducido para el tramo decisivo; sin embargo, al ingresar al derecho final, fue acosado por Tap Me a Song con Gabriel Sáez y por el batallador Imagine John con Adam Beschizza. Este último, cotizado con proporción de 29-1.

En los metros finales, Madaket Road sostuvo su avance para imponerse con un registro de 1:08.85 para los 1,200 metros y cruzar la meta con una clara ventaja de 1 3/4 cuerpos. Tap Me a Song queda como propietario oficial del segundo lugar, mientras que Tom Cat Tuesday arriba en la tercera posición.

Con una campaña que incluye destacados segundos lugares durante el 2025 en eventos de la talla del Woody Stephens (G1), Rebel (G2), Pat Day Mile (G2) y el Bob Hope (G2) a los dos años, Madaket Road ostenta ahora un récord de dos triunfos en diez presentaciones. El purasangre defiende los intereses de una amplia sociedad encabezada por SF Racing, LLC, Starlight Racing y Madaket Stables, LLC, entre otros.

En las taquillas de apuestas, el ganador fue un sólido favorito con un momio de 1-9. De un total de $155,575 apostados a Ganador, recibió $112,517, lo que representa el 72% del pool. Sus dividendos son de $2.28 a Ganador y $2.10 a Placé; por su parte, Tap Me a Song paga $3.12 y $2.10, mientras que Tap Me a Song devuelve $2.40 a Show.