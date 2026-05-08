Así quedaron los resultados de las carreras en Churchill Downs para el viernes 8-5-2026

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La jornada diurna correspondiente al óvalo de la ciudad de Louisville que se disputa este viernes 8 de mayo con un total de nueve competencias, no tuvo evento selectivo alguno.

Una vez más, los hermanos Ortiz fueron noticia al ser parte de los jinetes más destacados de la tanda con par de victorias cada uno: José Ortiz triunfó en dos carreras: primera y tercera, mientras que Irad Ortiz Jr. se toma la foto en la sexta y la octava competencia. El otro látigo que luce es Tyler Gaffalione, que anotó a ganadores en la sexta y última carrera de la programación.

PRIMERA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:44.96

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Gypsan José Ortiz 2.86 2.10 2.10 2 4 Argan B.Hernández Jr. 3.22 2.48 3 2 Cora's Legacy G.Sáez 3.10

Entrenador: Joe Sharp

SEGUNDA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:44.96

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Wish Carefully Danny Sheehy 3.54 2.78 2.16 2 6 Tisum J.Torres 8.90 3.18 3 1 Fast Joker E.Morales 2.50

Entrenador: Michelle Lovell

TERCERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:22.39

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Mister Banderas José Ortiz 5.44 3.38 2.54 2 6 Aerate I.Ortiz Jr. 6.12 3.44 3 5 Gallo de Fuego L.Sáez

Entrenador: Kinnon LaRose

CUARTA CARRERA - 1.000 MTS (GRAMA) - TPO :56.66

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 8 Victor Valley Alex Achard 7.56 4.18 3.14 2 3 Fregata V.Carrasco 10.54 5.16 3 1 Toast the Star E.Morales 3.52

Entrenador: Israel Acevedo

QUINTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:35.35

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Sassy Princess Tyler Gaffalione 8.04 3.82 2.56 2 2 Cervaro Della Salla (GB) L.Sáez 4.06 2.76 3 3 Sweet Note J.Ortiz 3.04

Entrenador: David Jacobson

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:33.71

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Bracelet Irad Ortiz Jr. 6.30 4.24 3.08 2 6 Fantastical A.Concepción 13.26 6.10 3 4 Somethingabouther T.Gaffalione 3.16

Entrenador: Brad Cox

SÉPTIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.07

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Chairmanoftheboard (2Sub) Edgar Morales 13.36 7.06 4.34 2 4 Eleos (1Baj) A.Concepción 7.34 4.02 3 9 Tilt a Twirl G.Sáez 2.48

Entrenador: Paul McGee

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:08.85

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Madaket Road Irad Ortiz Jr. 2.28 2.10 2.10 2 4 Tap Me a Song G.Sáez 3.12 2.10 3 3 Tom Cat Tuesday E.Morales 2.40

Entrenador: Bob Baffert

NOVENA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:40.66

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 11 West End Kid Tyler Gaffalione 7.08 4.46 3.24 2 10 Zeus's Echo F.Geroux 22.90 10.56 3 1 Time for America J.Rocco Jr. 4.02

Entrenador: William Walden

$1.00 EXACTA (11-10), $73.98

$0.50 TRIFECTA (11-10-1), $418.89

$0.10 SUPERFECTA (11-10-1-3), $548.44

$2.00 DOUBLE (5/11), $7.90

$3.00 PICK 3 (6/5/11), $128.22

$0.50 PICK 4 (3/6/2,5/5,11,12,13,14), $112.76

$0.50 PICK 5 (6/3/6/2,5/5,11,12,13,14), $801.13

$0.20 PICK 6 (8/6/3/6/2,5/5,11,12,13,14), $1,381.67