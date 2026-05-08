Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Churchill Downs para el viernes 8-5-2026

El óvalo de la ciudad de Louisville transita por su temporada de primavera 2026

Por

David García V.
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 05:05 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Churchill Downs para el viernes 8-5-2026
Foto: Churchill Downs
Suscríbete a nuestros canales

La jornada diurna correspondiente al óvalo de la ciudad de Louisville que se disputa este viernes 8 de mayo con un total de nueve competencias, no tuvo evento selectivo alguno.

NOTAS RELACIONADAS

Una vez más, los hermanos Ortiz fueron noticia al ser parte de los jinetes más destacados de la tanda con par de victorias cada uno: José Ortiz triunfó en dos carreras: primera y tercera, mientras que Irad Ortiz Jr. se toma la foto en la sexta y la octava competencia. El otro látigo que luce es Tyler Gaffalione, que anotó a ganadores en la sexta y última carrera de la programación.

 

PRIMERA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:44.96

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Gypsan José Ortiz 2.86 2.10 2.10
2 4 Argan B.Hernández Jr.   3.22 2.48
3 2 Cora's Legacy G.Sáez     3.10

Entrenador: Joe Sharp

 

SEGUNDA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:44.96

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Wish Carefully Danny Sheehy 3.54 2.78 2.16
2 6 Tisum J.Torres   8.90 3.18
3 1 Fast Joker E.Morales     2.50

Entrenador: Michelle Lovell

 

TERCERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:22.39

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 7 Mister Banderas José Ortiz 5.44 3.38 2.54
2 6 Aerate I.Ortiz Jr.   6.12 3.44
3 5 Gallo de Fuego L.Sáez      

Entrenador: Kinnon LaRose

 

CUARTA CARRERA - 1.000 MTS (GRAMA) - TPO :56.66

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8 Victor Valley Alex Achard 7.56 4.18 3.14
2 3 Fregata V.Carrasco   10.54 5.16
3 1 Toast the Star E.Morales     3.52

Entrenador: Israel Acevedo

 

QUINTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:35.35

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Sassy Princess Tyler Gaffalione 8.04 3.82 2.56
2 2 Cervaro Della Salla (GB) L.Sáez   4.06 2.76
3 3 Sweet Note J.Ortiz     3.04

Entrenador: David Jacobson

 

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:33.71

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Bracelet Irad Ortiz Jr. 6.30 4.24 3.08
2 6 Fantastical A.Concepción   13.26 6.10
3 4 Somethingabouther T.Gaffalione     3.16

Entrenador: Brad Cox

 

SÉPTIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.07

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Chairmanoftheboard (2Sub) Edgar Morales 13.36 7.06 4.34
2 4 Eleos (1Baj) A.Concepción   7.34 4.02
3 9 Tilt a Twirl G.Sáez     2.48

Entrenador: Paul McGee

 

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:08.85

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Madaket Road Irad Ortiz Jr. 2.28 2.10 2.10
2 4 Tap Me a Song G.Sáez   3.12 2.10
3 3 Tom Cat Tuesday E.Morales     2.40

Entrenador: Bob Baffert

 

NOVENA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:40.66

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 11 West End Kid Tyler Gaffalione 7.08 4.46 3.24
2 10 Zeus's Echo F.Geroux   22.90 10.56
3 1 Time for America J.Rocco Jr.     4.02

Entrenador: William Walden

$1.00 EXACTA (11-10), $73.98

$0.50 TRIFECTA (11-10-1), $418.89

$0.10 SUPERFECTA (11-10-1-3), $548.44

$2.00 DOUBLE (5/11), $7.90

$3.00 PICK 3 (6/5/11), $128.22

$0.50 PICK 4 (3/6/2,5/5,11,12,13,14), $112.76

$0.50 PICK 5 (6/3/6/2,5/5,11,12,13,14), $801.13

$0.20 PICK 6 (8/6/3/6/2,5/5,11,12,13,14), $1,381.67

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?