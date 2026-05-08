Así quedaron los resultados de las carreras en Churchill Downs para el viernes 8-5-2026

La jornada diurna correspondiente al óvalo de la ciudad de Louisville que se disputa este viernes 8 de mayo con un total de nueve competencias, no tuvo evento selectivo alguno.
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Una vez más, los hermanos Ortiz fueron noticia al ser parte de los jinetes más destacados de la tanda con par de victorias cada uno: José Ortiz triunfó en dos carreras: primera y tercera, mientras que Irad Ortiz Jr. se toma la foto en la sexta y la octava competencia. El otro látigo que luce es Tyler Gaffalione, que anotó a ganadores en la sexta y última carrera de la programación.
PRIMERA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:44.96
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Gypsan
|José Ortiz
|2.86
|2.10
|2.10
|2
|4
|Argan
|B.Hernández Jr.
|3.22
|2.48
|3
|2
|Cora's Legacy
|G.Sáez
|3.10
Entrenador: Joe Sharp
SEGUNDA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:44.96
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Wish Carefully
|Danny Sheehy
|3.54
|2.78
|2.16
|2
|6
|Tisum
|J.Torres
|8.90
|3.18
|3
|1
|Fast Joker
|E.Morales
|2.50
Entrenador: Michelle Lovell
TERCERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:22.39
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|7
|Mister Banderas
|José Ortiz
|5.44
|3.38
|2.54
|2
|6
|Aerate
|I.Ortiz Jr.
|6.12
|3.44
|3
|5
|Gallo de Fuego
|L.Sáez
Entrenador: Kinnon LaRose
CUARTA CARRERA - 1.000 MTS (GRAMA) - TPO :56.66
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Victor Valley
|Alex Achard
|7.56
|4.18
|3.14
|2
|3
|Fregata
|V.Carrasco
|10.54
|5.16
|3
|1
|Toast the Star
|E.Morales
|3.52
Entrenador: Israel Acevedo
QUINTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:35.35
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Sassy Princess
|Tyler Gaffalione
|8.04
|3.82
|2.56
|2
|2
|Cervaro Della Salla (GB)
|L.Sáez
|4.06
|2.76
|3
|3
|Sweet Note
|J.Ortiz
|3.04
Entrenador: David Jacobson
SEXTA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:33.71
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Bracelet
|Irad Ortiz Jr.
|6.30
|4.24
|3.08
|2
|6
|Fantastical
|A.Concepción
|13.26
|6.10
|3
|4
|Somethingabouther
|T.Gaffalione
|3.16
Entrenador: Brad Cox
SÉPTIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.07
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Chairmanoftheboard (2Sub)
|Edgar Morales
|13.36
|7.06
|4.34
|2
|4
|Eleos (1Baj)
|A.Concepción
|7.34
|4.02
|3
|9
|Tilt a Twirl
|G.Sáez
|2.48
Entrenador: Paul McGee
OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:08.85
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Madaket Road
|Irad Ortiz Jr.
|2.28
|2.10
|2.10
|2
|4
|Tap Me a Song
|G.Sáez
|3.12
|2.10
|3
|3
|Tom Cat Tuesday
|E.Morales
|2.40
Entrenador: Bob Baffert
NOVENA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:40.66
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|11
|West End Kid
|Tyler Gaffalione
|7.08
|4.46
|3.24
|2
|10
|Zeus's Echo
|F.Geroux
|22.90
|10.56
|3
|1
|Time for America
|J.Rocco Jr.
|4.02
Entrenador: William Walden
$1.00 EXACTA (11-10), $73.98
$0.50 TRIFECTA (11-10-1), $418.89
$0.10 SUPERFECTA (11-10-1-3), $548.44
$2.00 DOUBLE (5/11), $7.90
$3.00 PICK 3 (6/5/11), $128.22
$0.50 PICK 4 (3/6/2,5/5,11,12,13,14), $112.76
$0.50 PICK 5 (6/3/6/2,5/5,11,12,13,14), $801.13
$0.20 PICK 6 (8/6/3/6/2,5/5,11,12,13,14), $1,381.67