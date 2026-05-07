Así quedaron los resultados de Belmont At The Big A este jueves 7-5-2026

Ocho competencias se realizaron este jueves en el óvalo de la NYRA

Saúl García
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 07:14 pm
La tarde de este jueves se realizó una jornada de ocho competencias en el hipódromo de Aqueduct como parte de la primera fecha de la semana del Belmont At The Big A, donde el jockey puertorriqueño John Velázquez y la entrenadora Linda Rice fueron los más destacados al conseguir dos victorias cada uno, y en la última prueba se presentó un empate en el resultado final de la competencia.

PRIMERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO: 1.23.65 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Despo's Dream  Flavien Prat 5.86 2.34 2.10
2 1 Coquito Manuel Franco   2.10 2.10
3 4 Curlin's Magic Javier Castellano     2.80

Entrenador:Linda Rice

SEGUNDA CARRERA - 1.900 grama exterior MTS - TPO:1:53.87

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Integration John Velázquez 3.90 2.20 2.10
2 3 Risk Tolerance (IRE) Flavien Prat   2.18 2.10
3 2 A bourbon for Toby Ricardo Santana Jr.     2.78

Entrenador: Claude R. McGaughey III

TERCERA CARRERA - 2.200 grama MTS - TPO: 2:19.03 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Mutaawid Kendrick Carmouche 5.36 3.28 2.56
2 4 Likeness Flavien Prat   7.88 4.12
3 3 Miztertonic Javier Castellano     2.58

Entrenador: Michael J. Maker

CUARTA CARRERA - 1.400 (arena) MTS - TPO:1.23.90

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Helen's Revenge Jose Lezcano 3.54 2.50 2.10
2 7 Tough Street Manuel Franco   3.88 2.62
3 5 Carol T Dalila Rivera     4.66

Entrenador: Linda Rice.

QUINTA CARRERA - 1.300 (arena) MTS - TPO: 1.16.30

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 7 White Smoke Rising John Velázquez 3.44 2.24 2.10
2 2 Cite Your Sources Manuel Franco   4.60 3.44
3 1 Onepac Reylu Gutierrez     2.68

Entrenador: Charlton Baker.

SEXTA CARRERA - 1.700 (grama externa) MTS - TPO: 1.43.84

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Mermaid Ricardo Santana Jr 11.02 5.04 2.98
2 1 Tiz the Lady Jose Lezcano   7.18 3.74
3 6 Loveontheleftbank Manuel Franco     2.40

Entrenador: Anthony W. Dutrow.

SÉPTIMA CARRERA - 1.300 (arena) MTS - TPO: 1.16.39

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Village Person Kendrick Carmouche 10.26 4.60 2.98
2 3 Ten Cent Town Manuel Franco   2.76 2.32
3 8 Lotsa Trouble Gokhan Kocakaya     3.30

Entrenador: Steve Klesaris

OCTAVA CARRERA - 1.700 (grama) MTS - TPO: 1.44.86 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Noble One (empate) Gokhan Kocakaya 24.24 25.44 12.96
2 8 Rules of the Road (empate) Manuel Franco 4.10 4.36 3.56
3 4 Chips and Fish Dalila Rivera     4.04

Entrenadores: John S. Pregman, Jr. - Claude R. McGaughey III.

$1 Pick 3: 08 4-2-1 correct $688.

$1 Pick 3 4-2-8 (3 correct) $74.40
$0.50 Pick 4 7-4-2-1/8 (4 correct) $128.65
$0.50 Pick 5 6-7-4-2-1/8 (5 correct) $373.85
$1 Pick 6 6/7/8/9-6-7-4-2-1/8 (5 correct) $24.45
$1 Pick 6 6/7/8/9-6-7-4-2-1/8 (6 correct) $1,997.14
$1 Daily Double 2-8 $12.98
$1 Daily Double 2-1 $92.22
$1 Exacta 8-1 $34.46
$1 Exacta 1-8 $58.08
$1 Consolation Pick 3 4-2-3 (3 correct) $34.65
$0.10 Superfecta 8-1-4-5 $72.91
$0.10 Superfecta 1-8-4-5 $127.20
$0.50 Trifecta 1-8-4 $138.89
$0.50 Trifecta 8-1-4 $66.07

