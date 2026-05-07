Así quedaron los resultados de Belmont At The Big A este jueves 7-5-2026

La tarde de este jueves se realizó una jornada de ocho competencias en el hipódromo de Aqueduct como parte de la primera fecha de la semana del Belmont At The Big A, donde el jockey puertorriqueño John Velázquez y la entrenadora Linda Rice fueron los más destacados al conseguir dos victorias cada uno, y en la última prueba se presentó un empate en el resultado final de la competencia.
Estados Unidos: Resultados del jueves en Aqueduct.
PRIMERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO: 1.23.65
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Despo's Dream
|Flavien Prat
|5.86
|2.34
|2.10
|2
|1
|Coquito
|Manuel Franco
|2.10
|2.10
|3
|4
|Curlin's Magic
|Javier Castellano
|2.80
Entrenador:Linda Rice
SEGUNDA CARRERA - 1.900 grama exterior MTS - TPO:1:53.87
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Integration
|John Velázquez
|3.90
|2.20
|2.10
|2
|3
|Risk Tolerance (IRE)
|Flavien Prat
|2.18
|2.10
|3
|2
|A bourbon for Toby
|Ricardo Santana Jr.
|2.78
Entrenador: Claude R. McGaughey III
TERCERA CARRERA - 2.200 grama MTS - TPO: 2:19.03
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Mutaawid
|Kendrick Carmouche
|5.36
|3.28
|2.56
|2
|4
|Likeness
|Flavien Prat
|7.88
|4.12
|3
|3
|Miztertonic
|Javier Castellano
|2.58
Entrenador: Michael J. Maker
CUARTA CARRERA - 1.400 (arena) MTS - TPO:1.23.90
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Helen's Revenge
|Jose Lezcano
|3.54
|2.50
|2.10
|2
|7
|Tough Street
|Manuel Franco
|3.88
|2.62
|3
|5
|Carol T
|Dalila Rivera
|4.66
Entrenador: Linda Rice.
QUINTA CARRERA - 1.300 (arena) MTS - TPO: 1.16.30
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|7
|White Smoke Rising
|John Velázquez
|3.44
|2.24
|2.10
|2
|2
|Cite Your Sources
|Manuel Franco
|4.60
|3.44
|3
|1
|Onepac
|Reylu Gutierrez
|2.68
Entrenador: Charlton Baker.
SEXTA CARRERA - 1.700 (grama externa) MTS - TPO: 1.43.84
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Mermaid
|Ricardo Santana Jr
|11.02
|5.04
|2.98
|2
|1
|Tiz the Lady
|Jose Lezcano
|7.18
|3.74
|3
|6
|Loveontheleftbank
|Manuel Franco
|2.40
Entrenador: Anthony W. Dutrow.
SÉPTIMA CARRERA - 1.300 (arena) MTS - TPO: 1.16.39
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Village Person
|Kendrick Carmouche
|10.26
|4.60
|2.98
|2
|3
|Ten Cent Town
|Manuel Franco
|2.76
|2.32
|3
|8
|Lotsa Trouble
|Gokhan Kocakaya
|3.30
Entrenador: Steve Klesaris
OCTAVA CARRERA - 1.700 (grama) MTS - TPO: 1.44.86
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Noble One (empate)
|Gokhan Kocakaya
|24.24
|25.44
|12.96
|2
|8
|Rules of the Road (empate)
|Manuel Franco
|4.10
|4.36
|3.56
|3
|4
|Chips and Fish
|Dalila Rivera
|4.04
Entrenadores: John S. Pregman, Jr. - Claude R. McGaughey III.
$1 Pick 3: 08 4-2-1 correct $688.
|$1 Pick 3
|4-2-8 (3 correct)
|$74.40
|$0.50 Pick 4
|7-4-2-1/8 (4 correct)
|$128.65
|$0.50 Pick 5
|6-7-4-2-1/8 (5 correct)
|$373.85
|$1 Pick 6
|6/7/8/9-6-7-4-2-1/8 (5 correct)
|$24.45
|$1 Pick 6
|6/7/8/9-6-7-4-2-1/8 (6 correct)
|$1,997.14
|$1 Daily Double
|2-8
|$12.98
|$1 Daily Double
|2-1
|$92.22
|$1 Exacta
|8-1
|$34.46
|$1 Exacta
|1-8
|$58.08
|$1 Consolation Pick 3
|4-2-3 (3 correct)
|$34.65
|$0.10 Superfecta
|8-1-4-5
|$72.91
|$0.10 Superfecta
|1-8-4-5
|$127.20
|$0.50 Trifecta
|1-8-4
|$138.89
|$0.50 Trifecta
|8-1-4
|$66.07