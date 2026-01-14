La HISA reculó: Levantó suspensión temporal a entrenador de la NYRA

Suscríbete a nuestros canales

El pasado mes (diciembre) La Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) anunció en su portal la suspensión del Rudy Rodríguez, con base en New York. Dicha sanción causó conmoción dentro del medio turfistico, ya que se trataba de uno de los preparadores que a según no era catalogado como uno de los infractores dentro de la industria hípica en Estados Unidos.

Lo cierto del caso, a un mes de ser sancionado Rudy Rodríguez, recibió la venia de la HYSA donde llegaron a un acuerdo que pondrá fin a la suspensión provisional y le permitirá regresar a los entrenamientos, así fue anunciado el martes.

NYRA: Rudy Rodríguez retornó a las acciones

La Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) impuso una suspensión provisional al experimentado entrenador Rudy Rodríguez. La medida se aplica después de que un oficial de audiencia determinara que las acusaciones de la organización en su contra representan un riesgo considerable para el bienestar equino. Por lo que, la HISA imputó a Rodríguez por violar las normas relacionadas con la "crueldad, el maltrato, la negligencia o el abuso" de los purasangres. En ese momento, HISA notificó a Rodríguez una "notificación de infracción y justificación".

A pesar de la apelación de Rodríguez, la HISA no lo consideró deicidio ratificar la suspensión provisional a partir del 16 de diciembre. Una suspensión provisional significa que las personas que operan en estados de carreras bajo la jurisdicción de HISA no pueden participar en carreras mientras su caso todavía esté en proceso de ser resuelto por completo.

Rudy Rodríguez firma acuerdo

Rudy Rodríguez, una vez cumplido casi 30 días, autoridades y Rodríguez, llegaron a un acuerdo, donde Rudy, garantiza que todos sus caballos a su cuidado, durante el entrenamiento y la competencia, deberán cumplir lo más altos estándares de bienestar e integridad equina.

El levantamiento de la suspensión provisional del Rudy Rodríguez está condicionado a una multa de $10,000 a una organización de cuidados postoperatorios para caballos purasangre y al cumplimiento continuo de las condiciones establecidas en la Orden Acordada.

Esta decisión oficial sobre el estatus de Rodríguez fue publicada el martes en el sitio del portal HISA.