Así quedaron los resultados de las carreras en Churchill Downs para el jueves 7-5-2026

Una interesante cartelera bajo las estrellas se celebra en el óvalo sede del Kentucky Derby

Por

David García V.
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 09:15 pm
Foto: ABR-Coady
La jornada nocturna correspondiente al óvalo de la ciudad de Louisville que se disputa este jueves 7 de mayo con un total de ocho competencias sin evento selectivo alguno.

El jinete irlandés Ben Curtis tuvo una extraordinaria actuación al ganar la mitad de la programación, es decir, cuatro competencias. En cambio, Wesley Ward y Brendan Walsh duplican. Ward sigue de líder entre sus colegas.

PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:35.76

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Pampered Prince L.Saez 9.20 5.10 3.26
2 3 Bold Stand A.Achard   13.54 6.64
3 8 Show Me the Munny E.Morales     2.88

Entrenador: Albert Stall Jr.

 

SEGUNDA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:43.19

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 De' Medici B.Curtis 6.48 3.40 2.72
2 1 My Noble Knight J.Ortiz   2.80 2.34
3 7 Time for Trouble J.Torres     3.86

Entrenador: Michael McCarthy

 

TERCERA CARRERA - 1.000 MTS (GRAMA) - TPO :56.09 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Gypsy Art B.Curtis 5.08 3.54 2.86
2 1 Dismiss M.Gutiérrez   11.00 7.44
3 11 Soulman B.Hernández Jr.     6.80

Entrenador: Wesley Ward

 

CUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:35.94

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Awesome Rut J.Ortiz 3.30 2.28 2.10
2 6 Trusty Rusty L.Saez   3.24 2.44
3 9 Pappy's Revenge V.Carrasco     4.02

Entrenador: Joe Sharp

 

QUINTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.61

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Llamp B.Curtis 3.22 2.28 2.32
2 10 Rotisserie T.Gaffalione   5.62 3.74
3 9 Lindy Can Jann Hernández     5.30

Entrenador: Eddie Kenneally

 

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:33.38

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 9 Clever Mischief T.Gaffalione 9.66 4.80 3.38
2 3 Esmark L.Sáez   6.18 5.12
3 11 Heart Headed B.Curtis     3.70

Entrenador: Brendan Walsh

 

SÉPTIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:09.75

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Don't Even F.Geroux 10.12 6.54 4.56
2 6 By La Rina A.Concepción   16.36 7.76
3 12 Sutura T.Gaffalione     3.68

Entrenador: Wesley Ward

 

OCTAVA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:41.40

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 10 Turner's Charm B.Curtis 18.38 6.60 4.36
2 7 Ralding Party (IRE) T.Gaffalione   3.16 2.64
3 9 Call On Me L.Sáez     3.26

Entrenador: Brendan Walsh

$1.00 EXACTA (10-7), $23.80
$0.50 TRIFECTA (10-7-9), $46.40
$0.10 SUPERFECTA (10-7-9-1), $38.78
$1.00 EXACT 5 (10-7-9-1-2), $1,796.98
$2.00 DOUBLE (4/10), $94.70
$3.00 PICK 3 (9/4/10), $875.49
$0.50 PICK 4 (1,2,5/9/4/10), $224.36
$0.50 PICK 5 (1,4,8/1,2,5/9/4/10), $452.63
$0.20 PICK 6 (4,6,12,13,14/1,4,8/1,2,5/9/4/10), $588.91

