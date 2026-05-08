Así quedaron los resultados de las carreras en Churchill Downs para el jueves 7-5-2026

La jornada nocturna correspondiente al óvalo de la ciudad de Louisville que se disputa este jueves 7 de mayo con un total de ocho competencias sin evento selectivo alguno.
El jinete irlandés Ben Curtis tuvo una extraordinaria actuación al ganar la mitad de la programación, es decir, cuatro competencias. En cambio, Wesley Ward y Brendan Walsh duplican. Ward sigue de líder entre sus colegas.
PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:35.76
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Pampered Prince
|L.Saez
|9.20
|5.10
|3.26
|2
|3
|Bold Stand
|A.Achard
|13.54
|6.64
|3
|8
|Show Me the Munny
|E.Morales
|2.88
Entrenador: Albert Stall Jr.
SEGUNDA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:43.19
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|De' Medici
|B.Curtis
|6.48
|3.40
|2.72
|2
|1
|My Noble Knight
|J.Ortiz
|2.80
|2.34
|3
|7
|Time for Trouble
|J.Torres
|3.86
Entrenador: Michael McCarthy
TERCERA CARRERA - 1.000 MTS (GRAMA) - TPO :56.09
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Gypsy Art
|B.Curtis
|5.08
|3.54
|2.86
|2
|1
|Dismiss
|M.Gutiérrez
|11.00
|7.44
|3
|11
|Soulman
|B.Hernández Jr.
|6.80
Entrenador: Wesley Ward
CUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:35.94
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Awesome Rut
|J.Ortiz
|3.30
|2.28
|2.10
|2
|6
|Trusty Rusty
|L.Saez
|3.24
|2.44
|3
|9
|Pappy's Revenge
|V.Carrasco
|4.02
Entrenador: Joe Sharp
QUINTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.61
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Llamp
|B.Curtis
|3.22
|2.28
|2.32
|2
|10
|Rotisserie
|T.Gaffalione
|5.62
|3.74
|3
|9
|Lindy Can
|Jann Hernández
|5.30
Entrenador: Eddie Kenneally
SEXTA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:33.38
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|9
|Clever Mischief
|T.Gaffalione
|9.66
|4.80
|3.38
|2
|3
|Esmark
|L.Sáez
|6.18
|5.12
|3
|11
|Heart Headed
|B.Curtis
|3.70
Entrenador: Brendan Walsh
SÉPTIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:09.75
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Don't Even
|F.Geroux
|10.12
|6.54
|4.56
|2
|6
|By La Rina
|A.Concepción
|16.36
|7.76
|3
|12
|Sutura
|T.Gaffalione
|3.68
Entrenador: Wesley Ward
OCTAVA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:41.40
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|10
|Turner's Charm
|B.Curtis
|18.38
|6.60
|4.36
|2
|7
|Ralding Party (IRE)
|T.Gaffalione
|3.16
|2.64
|3
|9
|Call On Me
|L.Sáez
|3.26
Entrenador: Brendan Walsh
$1.00 EXACTA (10-7), $23.80
$0.50 TRIFECTA (10-7-9), $46.40
$0.10 SUPERFECTA (10-7-9-1), $38.78
$1.00 EXACT 5 (10-7-9-1-2), $1,796.98
$2.00 DOUBLE (4/10), $94.70
$3.00 PICK 3 (9/4/10), $875.49
$0.50 PICK 4 (1,2,5/9/4/10), $224.36
$0.50 PICK 5 (1,4,8/1,2,5/9/4/10), $452.63
$0.20 PICK 6 (4,6,12,13,14/1,4,8/1,2,5/9/4/10), $588.91