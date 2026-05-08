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¡Anótate a ganador! Meridiano te ofrece La Previa Hípica para Gulfstream Park y Churchill Downs con picks gratis

La marca deportiva de Venezuela ofrece sus recomendaciones para las carreras internacionales con los especialistas en la hípica norteamericana

Por

Meridiano
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 04:33 pm
¡Anótate a ganador! Meridiano te ofrece La Previa Hípica para Gulfstream Park y Churchill Downs con picks gratis
Foto: Gulfstream Park
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Este sábado 9 de mayo, el calendario hípico en Gulfstream Park se viste de gala con una programación de 12 competencias. La jornada destaca por la disputa de dos eventos selectivos: el Royal Palm Juvenile Stakes y Royal Palm Juvenile Fillies Stakes con una bolsa de $125,000, los cuales prometen a los ganadores la posibilidad de competir en el prestigioso y exquisito meeting de Royal Ascot en Inglaterra.

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Adicionalmente, el circuito de Churchill Downs en Kentucky, tendrá una selectiva dentro de su jornada de once competencias: el William Walker Stakes de $225,000.

Pronósticos de élite con el equipo de Meridiano

Para orientar a los apostadores en esta exigente cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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