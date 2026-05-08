¡Anótate a ganador! Meridiano te ofrece La Previa Hípica para Gulfstream Park y Churchill Downs con picks gratis

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Este sábado 9 de mayo, el calendario hípico en Gulfstream Park se viste de gala con una programación de 12 competencias. La jornada destaca por la disputa de dos eventos selectivos: el Royal Palm Juvenile Stakes y Royal Palm Juvenile Fillies Stakes con una bolsa de $125,000, los cuales prometen a los ganadores la posibilidad de competir en el prestigioso y exquisito meeting de Royal Ascot en Inglaterra.

Adicionalmente, el circuito de Churchill Downs en Kentucky, tendrá una selectiva dentro de su jornada de once competencias: el William Walker Stakes de $225,000.

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Para orientar a los apostadores en esta exigente cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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