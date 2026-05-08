A comenzar la remontada: Las torres de Emisael Jaramillo del viernes y sábado en Santa Anita Park

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A partir de este viernes y hasta el domingo 10 de mayo, el jockey profesional venezolano Emisael Jaramillo cumplirá con una agenda de 21 montas como parte del Hollywood Meet que se realiza en el hipódromo de Santa Anita Park hasta el próximo 14 de junio del año en curso, y donde va tercero a cinco lauros del líder del meeting, el italiano Antonio Fresu.

Estados Unidos: Los ejemplares favoritos en las montas de Emisael Jaramillo en Santa Anita Park

El jinete venezolano Emisael Jaramillo tiene para este viernes, una jornada de siete montas en ocho carreras donde lleva varios favoritos que le pueden permitir disminuir la distancia con el italiano en la estadística general.

El primero de ellos, en la segunda carrera con el ejemplar Wizard of Westwood del trainer Michael McCarthy en un Claiming de $40.000 con un Mornin Line de 3-1. Seguidamente, en la tercera carrera del día tiene a Headstrong Ways, el cual parte como favorito principal de 8-5 en el claiming de $20.000 que se va a realizar y correrá con el número uno en la gualdrapa.

En la cuarta carrera de este viernes, el venezolano tiene otra “torre” a montar con Bear’s Board en un Claiming de 32.000 en recorrido de 1.600 metros en grama, en dupla con Doug O’Neill (8-5 en el Morning Line). Otro primer favorito que lleva el criollo será en la sexta competencia con Start the Ride en un Allowance Optional Claiming de $67.000 en 1.600 metros en grama igualmente.

En la séptima del viernes, Jaramillo montará al ejemplar más favorito de toda la programación, Bitter Truth del trainer Craig Anthony Lewis, en un Maiden Claiming de $16.000 para 1.600 metros en arena, el cual parte 1-1 en la jugada.

En la segunda carrera de la jornada del sábado, Jaramillo conducirá a Precision (GB) en un claiming de $1.200 metros en arena donde parte 6-5 en la jugada, la misma jugada que lleva en la cuarta carrera el ejemplar Lil’s Coffe en recorrido de 1.600 metros en arena en un claiming de $20.000.