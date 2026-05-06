No hay quinto malo: Emisael Jaramillo por un batacazo el sábado en el Senorita Stakes (G3)

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Una nueva semana de compromisos comenzarán este viernes en el hipódromo de Santa Anita Park, donde se desarrolla el Hollywood Meet y en la jornada de competencias del sábado, se realizará una nueva edición del Senorita Stakes (G3) para potras de tres años en recorrido de 1.300 metros en grama en descenso y donde el jockey venezolano Emisael Jaramillo lleva una tresañera que podría ser la sorpresa de la prueba.

Estados Unidos: Jaramillo por una sorpresa en el Senorita Stakes (G3) el sábado

A la altura de la novena carrera de la programación del sábado en el óvalo de Arcadia se va a correr la edición 2026 del Senorita Stakes (G3) para potras de tres años, donde el jockey venezolano Emisael Jaramillo buscará conseguir su quinta victoria consecutiva en un stakes en el meeting mencionado.

Jaramillo va a la prueba con la monta de la potra Revera, presentada por el entrenador John Sadler, la cual llega sin haber ganado aún en el presente año luego de dos presentaciones, y tiene una campaña de dos triunfos en seis competiciones realizadas con poco más de $150.000 en dinero producido para la hija de Lexitonian en Decoder por War Front.

La favorita de la prueba por su parte, es la presentada del entrenador Doug O’Neill, Ligth Won Up, la cual será montada por el italiano Antonio Fresu y parte con 8-5 en el morning line de la competencia hasta los momentos.