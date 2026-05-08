Javier Castellano busca acercarse más a las 6.000 victorias este fin de semana

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Cuando ya ha ganado más de la mitad de las carreras que consiguió en la temporada 2025, el jockey venezolano Javier José Castellano seguirá con sus compromisos de montas en el Belmont At The Big A de la Nyra con cuatro montas entre el sábado y el domingo en busqueda de alcanzar los 6.000 triunfos en su carrera en Estados Unidos.

Estados Unidos: Las montas de Javier Castellano del sábado y domingo

El primer compromiso de la tarde del sábado para el astro zuliano será en la cuarta carrera en un Allowance de $82.000 para yeguas de tres y más años en recorrido de 1.700 metros donde el venezolano se subirá a On a Summer Day del trainer J.S Pregman Jr. con el número uno en el lomo.

Y luego en la 11 carrera de la tarde sabatina y última, se disputará un Maiden Special Weight de $80.000, Castellano se montará en Daisy Doo en una competencia de 1.200 metros en grama externa.

Por su parte, para la jornada del domingo, tiene dos montas más a cumplir, la primera será en la sexta prueba en un Maiden Special Weight de $85.000 en recorrido de 1.700 metros, donde el venezolano llevará las riendas de C.J. Star, del trainer Mark Casse, y por último, en la novena carrera, el criollo se hará caballero en la yegua A Little At First en un Allowance de $82.000 en distancia de 1.700 metros en grama externa.