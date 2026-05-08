Preakness Stakes: Entérate por qué la edición de este año tendrá la recta final más corta de la historia

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La edición 151 del Preakness Stakes (G1), que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo, reviste una importancia especial debido a las circunstancias únicas que la rodean. Con una bolsa de 2 millones de dólares y un recorrido de 1 3/16 millas (1,900 metros) sobre arena, esta será la primera y única vez en la historia que la emblemática competencia se dispute en el circuito de Laurel Park, en el estado de Maryland.

Uno de los factores determinantes que distinguirá a este Preakness es la configuración del óvalo de Laurel Park. Con una longitud de 1 1/8 millas (1,800 metros), la pista posee la particularidad de contar con dos líneas de meta: una que acorta la recta final y otra que la extiende. Ante la expectativa de la afición, las autoridades ya han definido en cuál de los dos postes de llegada concluirá la carrera.

¿Recta corta o larga para el Preakness 2026?

De acuerdo con una nota de Kaitlyn Hill para el portal Paulick Report, el segundo peldaño de la Triple Corona finalizará en la primera línea de meta. Esto implica que, desde el ingreso al derecho final hasta el poste de llegada, los ejemplares recorrerán un total de 1,089 pies (331,92 metros). Se trata de un tramo considerablemente más breve que el de Pimlico —sede habitual del evento—, cuya recta final alcanza los 1,152 pies (351,12 metros).

Desde que la carrera se instauró en 1873, esta será probablemente la recta definitiva más corta en sus 151 ediciones. Históricamente, cuando el Preakness se celebró en Morris Park, el óvalo era de 1 ½ millas (similar al actual Belmont Park), mientras que en Gravesend Race Track, donde estuvo el evento desde 1894 a 1907, la configuración de la pista guardaba mayor semejanza con la de Pimlico.

Como dato comparativo, la última vez que se disputó una carrera en la distancia de 1,900 metros en Laurel Park fue el 6 de agosto de 2022. En aquella oportunidad, la competencia finalizó en la segunda meta, lo que permitió una recta final de 1,327 pies (404,46 metros). En esta oportunidad, la estrategia de los jinetes será clave, pues el margen de maniobra en el tramo decisivo será mínimo.