Cátedra de Miguel Ángel Vásquez: Liberty Rings gana de tiro a tiro el Royal Palm Juvenile Fillies

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El óvalo de Gulfstream Park vivió una jornada de emociones intensas este sábado. En la octava competencia del programa, segunda prueba de mayor relevancia en la cartelera, la potranca Liberty Rings dio la sorpresa al imponerse en el Royal Palm Juvenile Fillies Stakes y obtener el pase directo hacia la emblemática semana de carreras en Inglaterra.

Una nómina reducida y un cupo internacional: Gulfstream Park

La prueba, diseñada para potras de dos años en una distancia de 1.000 metros sobre el césped, contó con una recompensa global de $125.000. El atractivo principal de este evento, además del premio en metálico, fue el boleto garantizado para una de las competencias de grado en Royal Ascot, el prestigioso festival hípico que rinde honores a la monarquía británica.

La lista de participantes sufrió modificaciones importantes antes del salto inicial. De las nueve inscritas originales, las tres montas asignadas a jinetes venezolanos fueron retiradas, situación que alteró el panorama estratégico de la carrera.

El triunfo de Liberty Rings y el revés de la favorita

Bajo la conducción de Miguel Ángel Vásquez, la alazana Liberty Rings (4) mostró una superioridad incontestable frente al grupo y de extremo a extremo. La pupila de Nicholas Palmer rompió con todos los pronósticos al derrotar a las principales candidatas. Pot’s Right, ejemplar que en la previa concentraba la mayoría de los boletos y el favoritismo de la prensa especializada, no pudo sostener el ritmo y finalizó en una discreta cuarta posición.

La ganadora, una hija de Awesome Slew en America First, por Uncaptured, demostró una notable evolución física. Con este éxito, la potranca ajusta su récord profesional a una victoria en apenas dos salidas a la pista.

Parciales y dividendos

El desempeño cronométrico de la competencia reflejó la velocidad del lote en la superficie de grama:

400 metros: 21.78

800 metros: 44.50

Tiempo global: 56.58

El triunfo de Liberty Rings resultó altamente rentable para los apostadores, con dividendos de $17.60 a ganador, $7.20 al segundo lugar (place) y $5.40 al tercero (show).

Rumbo al Reino Unido

Con el trofeo del Royal Palm Juvenile Fillies Stakes en sus vitrinas, el equipo de Nicholas Palmer inicia ahora los preparativos para cruzar el Atlántico. La victoria le otorga a Liberty Rings el derecho de representar al hipismo de Florida en los escenarios europeos el próximo mes de junio, en lo que promete ser un reto de envergadura para la prometedora zaina.