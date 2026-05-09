¡Destino Ascot!: Celtic Dispute domina el Royal Palm Juvenile y sella su boleto a Inglaterra

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El hipódromo de Gulfstream Park fue testigo de una exhibición de gallardía y velocidad durante la tarde de este sábado. En la sexta competencia de la cartelera, una de las pruebas centrales del programa, la potranca Celtic Dispute dio la campanada al adjudicarse el Royal Palm Juvenile Stakes y sellar su pasaporte hacia los prestigiosos eventos selectivos de Inglaterra.

Un duelo de titanes en la grama: Royal Palm Juvenile Stakes

La carrera, reservada para ejemplares de dos años en distancia de 1.000 metros sobre grama, contó con una bolsa de $125.000. Más allá del premio metálico, el incentivo principal radicó en el cupo directo para participar en la semana de Royal Ascot, cita que honra a la realeza británica el próximo mes de junio. Aunque la nómina original constaba de nueve aspirantes, el retiro del ejemplar Blackjack (2) redujo el grupo a ocho participantes.

La atención del público se centró en Skara Brae, favorita tras un debut triunfal en Keeneland el pasado 9 de abril. En aquella ocasión, la potranca dominó un Maiden Special Weight de $90.000 bajo la guía de Joel Rosario. Sin embargo, en esta oportunidad, la historia tuvo un desenlace distinto.

Conducción magistral de Luis Sáez: Jinete Panameño

Celtic Dispute, una castaña de dos años, protagonizó un duelo electrizante en la recta final. El jinete panameño Luis Sáez apeló a todos sus recursos y experiencia para sostener un avance firme, a pesar de un roce legítimo con la gran favorita en el último tramo de la pista. Tras una lucha cerrada, Celtic Dispute logró aventajar por la mínima diferencia a su principal rival en un final de infarto.

Los cronómetros registraron parciales de alta velocidad:

400 metros: 21.28

800 metros: 44.06

Tiempo global: 56.17

Destino: Inglaterra

La pizarra oficial del evento quedó conformada de la siguiente manera:

Celtic Dispute (3) – Ganadora Skara Brae (8) – Segundo lugar Braum’s Run (4) – Tercer lugar Omaha Forty (5) – Cuarto lugar Automatic Press (7) – Quinto lugar

La ganadora abonó dividendo de $7.60 ganador, $3.20 el place 7 $2.40 Show. Este triunfo permite a los propietarios del Stud Dew Sweepers soñar con la gloria internacional. Con el pase directo en mano, el equipo iniciará ahora la logística para inscribir su nombre en la emblemática semana de carreras en el hipódromo de Ascot, un hito que coloca al hipismo de Florida nuevamente en el mapa mundial.