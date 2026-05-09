Marcos Meneses silencia las tribunas: Sorpresa y triunfo de infarto en la apertura sabatina de Gulfstream Park

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El jinete venezolano Marcos Meneses ratificó su excelente momento profesional este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park. El fustigador criollo asumió el papel estelar desde la competencia inicial de la cartelera, en un programa de alto nivel que forma parte del Royal Palm Meet y que cuenta con dos eventos selectivos de tipo stakes.

Un triunfo con sello de sorpresa: Sábado

En la primera carrera de la tarde, un Maiden Special Weight con bolsa de $12.500 y recorrido de 1.100 metros, Meneses condujo a la victoria a la potranca Ky’s Law. El triunfo resultó impactante para los aficionados, pues la yegua se impuso con un remate demoledor en los metros finales para liquidar la prueba en un cierre de fotografía.

El desempeño cronométrico de la carrera quedó registrado de la siguiente manera:

400 metros: 22.23

800 metros: 45.40

1.000 metros: 58.41

Tiempo global: 1:05.36

La efectividad de Meneses sobre los lomos de Ky’s Law se reflejó de inmediato en las taquillas. La ganadora otorgó un dividendo sorpresivo de $32.20 a ganador, $10.00 al place y $4.60 al show, lo cual consolidó la sorpresa de la jornada inicial.

Detalles del ejemplar y su equipo: Gulfstream Park

Ky’s Law es una potranca castaña de tres años que nació el 27 de mayo de 2023. Es hija del reconocido semental Tiz The Law en la yegua Kaloura, por Sinndar. Bajo el entrenamiento de Daniel C. Hurtak y con los colores del Stud Joseph Bucci, la purasangre logró abandonar el lote de perdedores en su sexta salida a las pistas. Cabe destacar que este éxito ocurrió tras un periodo de inactividad de 56 días, factor que realza la labor del equipo de cuadra y la monta de Meneses.

Cifras de una trayectoria sólida

Con esta nueva conquista, el latigo venezolano alcanza estadísticas envidiables en el competitivo circuito de Florida:

25 victorias dentro del actual Royal Palm Meet.

22 triunfos en lo que va del año 2026.

552 fotos en el recinto de ganadores desde su llegada a los Estados Unidos, sobre un total de más de 5.900 compromisos firmados.

El compromiso del "criollo" no termina con este impacto inicial. Para el resto de la tarde sabatina, Meneses tiene la responsabilidad de conducir tres ejemplares adicionales, entre los cuales destaca una participación en uno de los eventos estelares (stakes) programados para este día.