Asi quedaron los resultados de las carreras del viernes en Gulfstream Park del 8-5 -2026

La primera jornada de la semana cinco del Royal Palm Meet se desarrollo este viernes con nueve competencias

Por

Saúl García
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 06:43 pm
Una nueva semana de carreras comenzó la tarde de este viernes en el Royal Palm Meet que se desarrolla en el hipódromo de Gulfstream Park, en el condado de Hallandale Beach, en el norte de la Florida, donde se realizó una programación de nueve carrreras. 

Los jinetes Edwin González y José Morelos fueron los más destacados de la jornada, conseguir par de triunfos cada uno, mientras que el entrenador venezolano Antonio Sano sobresalió con un lauro con su ejemplar en la octaba prueba de la jornada.

PRIMERA CARRERA - 1.500 MTS (grama) - TPO: 1:27.87 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Back Nine Stakes Edwin González 8.20 4.20 3.40
2 5 Mr. Willian L. Reyes   5.20 4.20
3 3 The Kid Is Back M.A.Vásquez     7.00

Entrenador: Carlos. A. David

SEGUNDA CARRERA - 1670 MTS - TPO: 1:44.59 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Das Ist Alles Ally Miguel Ángel Vásquez 11.20 4.80 2.60
2 3 Magnetic Beach J. Bravo   2.80 2.10
3 2 Annie Goodbody S. Camacho     2.10

Entrenador: Rohan G. Crichton

TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO: 1:11.56

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Lobo Go José Morelos 30.20 8.60 5.20
2 2 Emerging Leader (ARG) S. Camacho   4.00 2.40
3 3 Western Shaft Y. Torres     3.40

Entrenador: Barry N. Croft.

CUARTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO: 1:05.40 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 The Package Edwin González 12.80 4.80 4.80
2 1 Looks to Kill J. Morelos   3.60 3.40
3 2 Starship Vengeance M. Meneses     7.40

Entrenador: Nicholas J. Tomlinson

QUINTA CARRERA - 1.000 MTS (grama) - TPO: 55.28

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Chance to Party Rajiv Maragh 23.80 11.20 5.20
2 9 Calypso Moon J. Morelos   15.40 6.40
3 2 Ocala Gala M. Chuan     2.20

Entrenador: Mary Lightner.

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO:1:37.99 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Moonstrocity Jose E. Morelos 9.40 2.60 2.10
2 3 The Pulse M. Husbands   2.10 2.10
3 4 Luz de Guía M.A.Vásquez     2.60

Entrenador: Jena M. Antonucci.

SÉPTIMA CARRERA - 1.500 MTS (Grama). - TPO: 1:29.43 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Gimme Some Luck Rajiv Maragh 9.00 4.80 3.40
2 7 Thunder Princess D.A. Herrera   5.40 3.60
3 4 Wudhooh J. Morelos     3.60

Entrenador: Collin Maragh.

OCTAVA CARRERA - 1.670 MTS - TPO: 1:43.73 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Outlaw Country Diego A. Herrera 4.80 2.60 2.10
2 1 Dixie Preach N. Juarez   4.60 2.40
3 5 Never Say Never K.  A. Mejias     2.10

Entrenador:Antonio Sano.

NOVENA CARRERA - 1.700 MTS (Grama) - TPO: 1:41.31 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Souper Debonair Martin Chuan 5.80 2.80 2.40
2 1 Dr. Jekyll  D.A. Herrera   2.60 2.10
3 8 Sir Guinness S. Camacho     3.60

Entrenador:Mark Casse.

Tipo de jugada Números ganadores Pago
$1 Pick 3 2-6-4 (3 correct) 44.10
$3 Pick 3 TROPICAL TURF: 6-2-4 (3 correct) 1,409.10
$0.50 Pick 4 6-2-3/6-4 (4 correct) 134.20
$0.50 Pick 5 6-6-2-3/6-4 (5 correct) 1,850.25
$0.20 Pick 6 Jackpot 3-6-6-2-3/6-4 (6 correct) 6,724.10
$1 Daily Double 6-4 10.40
$1 Exacta 4-1 6.70
$0.10 Superfecta 4-1-8-2 6.20
$1 Super High Five 4-1-8-2-7 236.10
$0.50 Trifecta 4-1-8 10.85

