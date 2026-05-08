Asi quedaron los resultados de las carreras del viernes en Gulfstream Park del 8-5 -2026

Una nueva semana de carreras comenzó la tarde de este viernes en el Royal Palm Meet que se desarrolla en el hipódromo de Gulfstream Park, en el condado de Hallandale Beach, en el norte de la Florida, donde se realizó una programación de nueve carrreras.
NOTAS RELACIONADAS
Estados Unidos: Resultados del viernes en Gulfstream Park
Los jinetes Edwin González y José Morelos fueron los más destacados de la jornada, conseguir par de triunfos cada uno, mientras que el entrenador venezolano Antonio Sano sobresalió con un lauro con su ejemplar en la octaba prueba de la jornada.
PRIMERA CARRERA - 1.500 MTS (grama) - TPO: 1:27.87
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Back Nine Stakes
|Edwin González
|8.20
|4.20
|3.40
|2
|5
|Mr. Willian
|L. Reyes
|5.20
|4.20
|3
|3
|The Kid Is Back
|M.A.Vásquez
|7.00
Entrenador: Carlos. A. David
SEGUNDA CARRERA - 1670 MTS - TPO: 1:44.59
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Das Ist Alles Ally
|Miguel Ángel Vásquez
|11.20
|4.80
|2.60
|2
|3
|Magnetic Beach
|J. Bravo
|2.80
|2.10
|3
|2
|Annie Goodbody
|S. Camacho
|2.10
Entrenador: Rohan G. Crichton
TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO: 1:11.56
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Lobo Go
|José Morelos
|30.20
|8.60
|5.20
|2
|2
|Emerging Leader (ARG)
|S. Camacho
|4.00
|2.40
|3
|3
|Western Shaft
|Y. Torres
|3.40
Entrenador: Barry N. Croft.
CUARTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO: 1:05.40
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|The Package
|Edwin González
|12.80
|4.80
|4.80
|2
|1
|Looks to Kill
|J. Morelos
|3.60
|3.40
|3
|2
|Starship Vengeance
|M. Meneses
|7.40
Entrenador: Nicholas J. Tomlinson
QUINTA CARRERA - 1.000 MTS (grama) - TPO: 55.28
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Chance to Party
|Rajiv Maragh
|23.80
|11.20
|5.20
|2
|9
|Calypso Moon
|J. Morelos
|15.40
|6.40
|3
|2
|Ocala Gala
|M. Chuan
|2.20
Entrenador: Mary Lightner.
SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO:1:37.99
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Moonstrocity
|Jose E. Morelos
|9.40
|2.60
|2.10
|2
|3
|The Pulse
|M. Husbands
|2.10
|2.10
|3
|4
|Luz de Guía
|M.A.Vásquez
|2.60
Entrenador: Jena M. Antonucci.
SÉPTIMA CARRERA - 1.500 MTS (Grama). - TPO: 1:29.43
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Gimme Some Luck
|Rajiv Maragh
|9.00
|4.80
|3.40
|2
|7
|Thunder Princess
|D.A. Herrera
|5.40
|3.60
|3
|4
|Wudhooh
|J. Morelos
|3.60
Entrenador: Collin Maragh.
OCTAVA CARRERA - 1.670 MTS - TPO: 1:43.73
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Outlaw Country
|Diego A. Herrera
|4.80
|2.60
|2.10
|2
|1
|Dixie Preach
|N. Juarez
|4.60
|2.40
|3
|5
|Never Say Never
|K. A. Mejias
|2.10
Entrenador:Antonio Sano.
NOVENA CARRERA - 1.700 MTS (Grama) - TPO: 1:41.31
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Souper Debonair
|Martin Chuan
|5.80
|2.80
|2.40
|2
|1
|Dr. Jekyll
|D.A. Herrera
|2.60
|2.10
|3
|8
|Sir Guinness
|S. Camacho
|3.60
Entrenador:Mark Casse.
|Tipo de jugada
|Números ganadores
|Pago
|$1 Pick 3
|2-6-4 (3 correct)
|44.10
|$3 Pick 3
|TROPICAL TURF: 6-2-4 (3 correct)
|1,409.10
|$0.50 Pick 4
|6-2-3/6-4 (4 correct)
|134.20
|$0.50 Pick 5
|6-6-2-3/6-4 (5 correct)
|1,850.25
|$0.20 Pick 6 Jackpot
|3-6-6-2-3/6-4 (6 correct)
|6,724.10
|$1 Daily Double
|6-4
|10.40
|$1 Exacta
|4-1
|6.70
|$0.10 Superfecta
|4-1-8-2
|6.20
|$1 Super High Five
|4-1-8-2-7
|236.10
|$0.50 Trifecta
|4-1-8
|10.85