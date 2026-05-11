¿Volverá a las pistas? El ganador del Simón Bolívar se encuentra en Hinava y este es su estado de salud

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El Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) recibe a un ilustre visitante: Se trata del purasangre Rod Hendrick. A sus siete años, el ejemplar afronta un riguroso proceso de rehabilitación con el objetivo de superar las persistentes lesiones de tendón, así lo informó este martes Javier Farache en su cuenta de red social X.

Es oportuno destacar la jerarquía de este corredor, inscribió su nombre en la historia del hipismo venezolano tras conquistar la edición 2023 del Gran Premio Clásico Internacional Simón Bolívar (GI). El equipo médico en Valencia centra ahora sus esfuerzos en devolver la plenitud física a este veterano corredor.

Campaña de Rod Hendrick: La Rinconada Datos Hípicos

En su paso por el óvalo de Coche, el nacido y criado del Haras Los Caracaros deja campaña de cinco victorias para 25 actuaciones.

Hay que recordar que Rod Hendrick debutó el día domingo 12 de diciembre de 2021 en la arena caraqueña, específicamente en la milla del Clásico de Comparación (GI), montado para ese momento por Jaime Lugo Jr., y fue capaz de llegar tercero.

Asimismo, el ejemplar maduro es ganador de pruebas selectivas de Grado entre ellos: Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI) (tercer paso para la Triple Corona Nacional), Gran Premio Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), Clásico José María Vargas (GII), Clásico Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (G1) (Gala Hípica de Caracas).

La última actuación pública de Rod Hendrick en el óvalo de Coche fue en la edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) disputado el 26 de octubre de 2025, conducido por Hemirxon Medina.

Por los momentos, toda la afición hípica y el equipo de redactores de este medio digital estaremos muy atentos con la recuperación de este excelso corredor en la arena carabobeña.