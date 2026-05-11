Fin del secreto: Revelamos quién es el nuevo preparador que asume las riendas de la doble coronada Eterna Amanda

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El pasado viernes 8 de mayo, la hoja de ajustes oficial del INH reveló un movimiento clave en el hipismo nacional: la doble coronada Eterna Amanda quedó bajo la tutela del preparador Ramón García Mosquera.

La castaña cuatroañera, que anteriormente formaba parte de la cuadra del trainer Riccardo D’Angelo, realizó su ajuste ese día viernes: 18,1 33,2 48 61,4 74,1 (1000MTS) (EP) 87,4 2P 102,1/ 119.1// COMODA Y MUY BIEN AL FINAL y fue en este registro donde se evidenció que su nuevo preparador es Ramón García Mosquera.

Eterna Amanda: Nueva cuadra La Rinconada Datos Hípicos

La trayectoria de Eterna Amanda en el óvalo de Coche habla por sí sola; su campaña bajo la tutela de su antiguo preparador destacó por la consistencia en la pista caraqueña.

Sin embargo, su actuación más reciente, efectuada el pasado 08 de febrero, estuvo marcada por las exigencias tras regresar a la acción luego de 147 días. La Doble Coronada participó en una condicional de reclamo para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras (a excepción de carreras de reclamo), por lo que el factor físico tras ese período de descanso fue determinante para su desempeño sobre la arena de Coche.

En dicha prueba, realizada a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional de la sexta reunión del año, la nacida y criada en el Haras Los Caracaros fue capaz de arribar en la quinta posición. Los honores en la distancia de la mila (1.600 metros) correspondieron a la importada Tale of May (USA).