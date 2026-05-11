¡Cacería histórica! Fernando Parilli Araujo en búsqueda de una marca inmortal en La Rinconada

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La reunión número 20 del calendario hípico nacional cautivó la atención de la afición este domingo. La jornada, compuesta por un programa de 12 competencias, tuvo como ejes centrales dos pruebas de Grado II: la edición 26 del Clásico Hypocrite y la edición 53 del Clásico Asamblea Nacional ambas en Grado II.

Ambos eventos sirvieron como fase preparatoria para lo que será el inicio de Triple Corona tanto para yeguas como Nacional respectivamente, pautados para el próximo mes de junio.

Uno de los grandes protagonistas de la tarde fue el reconocido preparador Fernando Parilli Araujo. El profesional selló un triunfo de alto calibre en el Clásico Asamblea Nacional por intermedio de la potra tresañera Madame Karina. La defensora de la cuarta válida para el juego del 5y6 detuvo el cronómetro en 100 segundos exactos para la distancia de la milla (1.600 metros). Pese a ocupar el cargo de segunda favorita en el pronóstico de Gaceta Hípica, la potranca rindió al máximo y otorgó un dividendo de Bs. 225,48 por concepto de ganador.

La racha de Parilli Araujo mantiene una consistencia envidiable. Es oportuno destacar que, durante la reunión número 16 efectuada el pasado 12 de abril, el entrenador también visitó el recinto de ganadores gracias a la actuación de Deep Attack. En esa ocasión, el ejemplar contó con la conducción del efectivo aprendiz Oliver Medina en la quinta válida.

Con estos triunfos, el historial profesional de Fernando Parilli Araujo asciende a 1.390 victorias de por vida en los óvalos venezolanos. Esta cifra lo coloca en una posición de honor: Se encuentra a solo 10 triunfos de alcanzar la mítica cifra de las 1.400 fotografías. Su trayectoria ratifica una carrera impecable y lo consolida como uno de los preparadores más efectivos y respetados del hipismo caribeño.