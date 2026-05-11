Efectividad total: "Datos de Última Hora" cumplió con la afición en el Día de las Madres

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La actividad en el óvalo de Coche se desarrolló con absoluta normalidad este domingo tras la celebración de la reunión número 20 del año. El evento, inserto en el calendario del segundo meeting de 2026, representó una etapa crucial para los profesionales del turf local. La jornada garantizó un espectáculo de alto nivel, escenario donde los principales látigos y preparadores del patio midieron fuerzas para consolidar su hegemonía en la arena capitalina.

Paridad y dividendos en la programación

Una atractiva cartelera de doce competencias, que incluyó dos pruebas de corte selectivo, integró la programación dominical en La Rinconada. La notable paridad entre los ejemplares inscritos aseguró el éxito de la jornada y el pleno disfrute de la afición. Debido a la uniformidad de los lotes, el espectáculo mantuvo una expectativa alta, especialmente para quienes buscaron dividendos atractivos a través del juego legal.

La tarde estuvo marcada por el triunfo de varios ejemplares fuera del favoritismo inicial, responsables de elevar los pagos en los cuadros del 5y6 nacional. En este contexto, la reseña de "Datos de Última Hora", publicada semana a semana por el equipo de Meridiano Web, cumplió su objetivo: suministrar información de primera mano a la fanaticada. Este trabajo periodístico surge de la información recabada directamente de los protagonistas en la arena de Coche, producto de las visitas rutinarias del cuerpo de redactores de este portal.

Aciertos de mil puntos: El éxito de las etiquetas El pasado viernes 8 de mayo, el equipo de pronósticos puso a disposición del público tres etiquetas clave que, a la postre, se tradujeron en resultados positivos y alta rentabilidad:

La Línea: El ejemplar El Pequeño José (6), bajo la conducción de Hemirxon Medina, se impuso con autoridad en la tercera válida del 5y6. Su victoria en taquilla reportó un dividendo de Bs. 160,19.

El Dato: Esta etiqueta fue defendida con éxito por la pupila de Fernando Parilli Araujo, Madame Karina (7). Con la monta de Jaime Lugo, la zaina se adjudicó el Clásico "Asamblea Nacional" (GII) y devolvió un dividendo de Bs. 225,48 por concepto de ganador.

El Buen Dividendo: La importada She A Baddie (USA) (2) cumplió con creces este rótulo. Con la monta de Winder Véliz, la yegua ejecutó una feroz atropellada para llevarse la quinta válida con un tiempo de 85.1 para el recorrido. Su triunfo dejó un sólido dividendo de Bs. 294,27.

Compromiso con la afición hípica: R20 La Rinconada

Estos resultados no son producto de la casualidad. Cada semana, el equipo de especialistas realiza un análisis minucioso en el pronóstico para orientar de forma precisa a la fiel fanaticada hípica. La constancia en las visitas a las caballerizas y el contacto directo con jinetes y entrenadores permiten que Meridiano Web se mantenga como la fuente de consulta obligatoria para el seguidor del hipismo nacional.