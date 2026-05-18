Resoluciones oficiales: INH abre proceso de averiguación a esta yunta en La Rinconada

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El óvalo de Coche vibró este domingo 17 de mayo con la celebración de la vigésima primera reunión hípica de la temporada 2026. El Hipódromo Internacional La Rinconada presentó una cartelera de 12 competencias de alto nivel, cuyo punto culminante fue la disputa del Clásico "Gustavo Ávila" (Grado I).

En el evento estelar, la yegua Princesa Fina ratificó su calidad pistera al cruzar la meta en la posición de honor. Su triunfo encabezó una tarde de emociones que se trasladó de inmediato a las taquillas del 5y6 nacional. El popular juego de azar inició en la séptima competencia y cerró con la repartición de dividendos extraordinarios para los cuadros acertados.

Uptown Leca (USA) impone su clase en los 1.400 metros

Una de las pruebas no válidas del programa reunió a yeguas nacionales e importadas de tres años, tanto debutantes como no ganadoras. En un recorrido de 1.400 metros, la victoria correspondió a la selectiva Uptown Leca (USA).

La pensionada del entrenador Gabriel Márquez contó con la conducción del jinete profesional Jhonathan Aray, quien administró las energías de su conducida para detener el cronómetro oficial en 86.4 segundos. Los apostadores que confiaron en la zaina recibieron un dividendo de Bs. 116,92 a ganador y Bs. 110,00 por concepto de place.

Bajo la lupa: Averiguación administrativa por la actuación de To Woman Two

A pesar del triunfo con Uptown Leca, la jornada dejó una citación para el jinete Jhonathan Aray. Que en la misma competencia, el profesional fue el responsable de conducir a la yegua To Woman Two (5), bajo la preparación de Abraham Campos.

Dicho ejemplar finalizó en el segundo lugar, pero su desempeño dejo duda al cuerpo de autoridades. Tras el análisis habitual de los videos y las incidencias de la carrera, la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) emitió sus resoluciones semanales con un anuncio correspondiente:

APERTURA DE AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA

"Vista la actuación del ejemplar TOP WOMAN TWO N° 05 (JHONATAN ARAY), esta Junta de Comisarios procede abrir la Averiguación Administrativa de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18 y 262 del Reglamento Nacional de Carreras. Asimismo, se les notifica a los ciudadanos JHONATAN ARAY y ABRAHAM CAMPOS, para que comparezcan ante el Despacho del Comisario Residente del INH, el próximo día LUNES, 18 de mayo de 2026 entre las 10:30 y 11:00 a.m. respectivamente, a los fines de rendir ENTREVISTA".

Esta medida busca esclarecer los pormenores de la actuación de To Woman Two, en estricto cumplimiento del Reglamento Nacional de Carreras. El gremio hípico queda ahora a la espera de las declaraciones de los implicados y de la sentencia definitiva que dicte la autoridad hípica.