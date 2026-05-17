Poco más de $2.000 para los acertaron los cuadros del 5y6 en La Rinconada

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La tarde de este domingo se celebró una nueva reunión hípica en el hipódromo La Rinconada, donde la agenda contó con 12 competencias y una prueba de grado, como lo fue la edición 23 del Gustavo Ávila GI en 1.600 metros para yeguas de cuatro y más años donde la criolla Princesa Fina mantuvo su invicto en cinco presentaciones en el año y completó siete lauros consecutivos.

La Rinconada, Ganadores del 5y6 y cuadros ganadores

La primera de las válidas que se corrió en la séptima prueba dominical, fue una victoria para el Mon Diplome con la monta del aprendiz Omar Rivas y el entrenamiento de Freddy Petit con un dividendo de 200,31 a ganador.

Luego, en la segunda del 5y6 Nacional le tocó a la yegua Chipilina, que sorprendió con un pago de 370.57 a ganador, y fue conducida por el jockey profesional Arnaldo Chirinos y fue presentada por Fernando Parilli Tota.

En la tercera carrera del 5y6 Nacional, la victoria fue para la yegua Reina de Vela con el jockey aprendiz Ángel Ybarra, y presentada por Jesús Romero Rojas, la cual fue la sorpresa mayor de la jornada, al generar un dividendo de 4.125,68 a ganador.

La cuarta válida tuvo como triunfador a la yegua Marakovits con la conducción del jockey Félix Velásquez y el entrenamiento de Jorge Salvador, la cual pagó 198,51 a ganador en los tickets jugados.

Por su parte, en la quinta válida del 5y6 Nacional, el triunfo fue para Coach Sessa (USA) del entrenador Oscar Manuel González y la monta de Yoelbis González, la cual produjo un dividendo de 163,09 a ganador en los cuadros.

Para cerrar en la carrera de los acumulados, donde por decisión de los comisarios, el ganador fue el ejemplar Base Armador, el cual había finalizado segundo y fue subido en destierro de My Robbing Mate. Base armador fue presentado por Eliecer Gómez y montado por Robert Capriles, y generó un pago de 267,04 a ganador.

Los tickets con cinco caballos ganadores fueron un total de 11.481, los cuales cada uno se llevan Bs. 6.221,88, mientras que los afortunados ganadores con los seis caballos de la fama son un total de 263 cuadros, quienes acertaron y se llevan un premio de Bs. 1.047.641,73, lo que al cambio del Banco Central de Venezuela son poco más de $2.000 para cada uno de ellos.