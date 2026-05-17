Así quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 17-5-2026

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Este domingo 17 de mayo del 2026 se desarrolló la reunión número 21 de la temporada hípica nacional, en el marco de la tercera fecha del segundo meeting, con una agenda de 12 carreras, donde en las pruebas no válidas se disputó una nueva edición del Clásico Gustavo Ávila GI, en la tradicional milla, con una nueva victoria de la nueva reina de La Rinconada, Princesa Fina, con la monta del jockey profesional Robert Capriles y el entrenamiento de Humberto Correia Jr. para los colores del Stud Bou Stable y la celebración del juego del 5y6 Nacional, que como previa tuvo un monto sellado por primera vez con más de 500 millones de bolívares recaudados en el monto sellado.

La Rinconada. Más destacados de la reunión 21 y ganadores de las carreras

Los jockeys Jaime Lugo, Felix Velásquez, Yoelbis Gonzáles y Robert Capriles sobresalieron en la jornada al conseguir cada uno, par de victorias en sus compromisos personales, mientras que el entrenador Riccardo D'Angelo fue el único que logró duplicar en la jornada dominical entre sus colegas para sobresalir en el óvalo de Coche en la reciente programación.

El zuliano Jaime Lugo duplicó y de forma consecutiva de la mano del entrenador Riccardo D'Angelo por medio de los ejemplares Tuscan Gold y Magneto en la segunda y tercera carrera de la tarde, mientras que el jockey Yoelbis González se quedó con la primera carrera por medio de Gran Manuel (USA) y Coach Sessa (USA) en la quinta válida. Por su parte, Felix Velásquez se llevó la quinta no válida con Hatshepsut del entrenador Aldo Traversa y la yegua Marakovit de Jorge Salvador en la cuarta del 5y6. Por último, Robert Capriles se tomó las fotografías con los ejemplares Princesa Fina en el Clásico Gustavo Ávila GI y con Base Armador por decisión reglamentaria, en la carrera de los acumulados.

El juego del 5y6 Nacional tuvo un total de 263 cuadros ganadores con los seis caballos de la fama, lo que generó un premio de Bs.1.047.641,73, lo que equivale a poco más de $2.000 al cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:67,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Manuel (USA) (2) 56 Yoelbis González 226.85 2 Furor Noble (3) 53 J. Lugo - 3 Maalo Papa (6) 56 J. Aray - 4 Mr. Blumenaus (1) 53 I. Pimentel Jr. - 5 Gran Torrente (4) 56 H. Medina -

Entrenador:Ismael Martínez. Ganador: 226.85. Places: 172.57 y 336.09. Exacta: 2.922.29. Trifecta: 4.497.46. Superfecta: 9.088.44

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:113.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tuscan Gold (8) 58 Jaime Lugo 110.00 2 Silk Eyed (ARG) (6) 58 A.M Giannetti - 3 Rey Saturno (2) 52 O. Medina - 4 Gran Lorenzo (5) 53 H. Medina - 5 Lumiere (1) 53 J. Milla -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 110.00 Places: 110.00 y 149.19. Exacta: 157,97. Trifecta: 269.00. Superfecta: 1.460,08

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:88

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Magneto (1) 55.5 Jaime Lugo 152,25 2 El Gran Jhosue (7) 52 O. Medina - 3 Slews Gump (3) 53 F. Velazquez - 4 Triunfante (8) 54 J. Aray - 5 Orlando Erre (1) 53 J.A.Rivero -

Entrenador:Riccardo D'Angelo. Ganador:152.25. Places: 110,00 y 322,52. Exacta: 982,32. Trifecta: 10.311.15. Superfecta: 59.806,58.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Uptown Leca (8) 56 Johan Aranguren 116,92 2 Top Woman Two (5) 56 J. Aray - 3 Pofi (3) 52 W. Veliz - 4 De Gala (4) 53 A. Chirinos - 5 Paraguanera (6) 51 F. Márquez -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador:116,92. Places: 110,00 y 100.00. Exacta: 150,81. Trifecta: 288.85. Superfecta: 1.573,01.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1,400 MTS - TPO:89,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Hatshepsut (1) 56 Felix Velásquez 256.03 2 Fran Feronía (3) 54.5 S. Yanez - 3 Mía Sophía (7) 53,5 O. Medina - 4 Catira Mercedes (4) 54 J. Lugo - 5 Belaia (6) 53,5 M. Ibarra -

Entrenador:Aldo Traversa. Ganador: 256.03. Places:126,48 y 178,03. Exacta: 875,56. Trifecta: 4.994,38. Superfecta: 9.728.22

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO:98.4

CLÀSICO GUSTAVO ÀVILA G1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Princesa Fina (7) 54 Robert Capriles 117.60 2 Like A Star (4) 56 W. Veliz - 3 Tale of May (5) 56 J.A.Rivero - 4 Above the Sky (2) 56 Y. González - 5 Nikitis (1) 56 F. Puello -

Entrenador:Humberto Correia Jr. Ganador:117.60. Places:110,00 y 254,84. Exacta: 969,35. Trifecta: 1.541,28. Superfecta: 3.523,20.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:76,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mon Diplome (2) 55 Omar Rivas 200,31 2 Canela 51 L. Funez Jr. - 3 My Believer Mate (4) 54 J. Lugo Jr. - 4 Valeria Time (3) 53 D. Acosta - 5 Paula del Carmen (5) 55 J. Alvarado -

Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 200,31 Places: 158,57 y 683,69. Exacta: 6.315,52. Trifecta: 7.813, Superfecta:19.776,45. Triple Apuesta: 303,87. Pool de 4: 823,11.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:73,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Chipilina (5) 54 Arnaldo Chirinos 370.57 2 Celestia (4) 51 A. Ybarra - 3 Miss Blaugrana (2) 53,5 Y. González - 4 Chasing the Storm (6) 53 F. Márquez - 5 Vida Zofía (1) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador:370.57. Places: 216,52 y 196,38. Exacta: 8.557,96. Trifecta: 13.967,83 Superfecta: 7.102,97. Doble Perfecta: 9.355,67.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:67,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Reina de Vela (4) 53 Ángel Ybarra 4.126,68 2 Elorza Princess (2) 53 W. Veliz - 3 Renacer (5) 53 I. Pimentel Jr. - 4 Madame Walker (6) 56 Y. González - 5 Queen Visión (3) 53 J. Aranguren -

Entrenador: Jesus Romero. Ganador: 4.126,68 Places: 993,67 y 206,20. Exacta: 29.819,14. Trifecta:Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:86

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Marakovits (3) 53 Felix Velásquez 198,51 2 Tizn´t Anymore (2) 56 H. Medina - 3 Antalya (1) 55 J.C Rodriguez - 4 Sra Champ (8) 55 J. Aranguren - 5 Brawuaisa (7) 56 J.A.Rivero -

Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 198,51. Places: 185,88 y 357,60. Exacta: 2.980,41. Trifecta: 3.316,80. Superfecta: 50.375,98.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Coach Sessa (1) 56 Yoelbis González 163,09 2 Alana (5) 52 W. Veliz - 3 Honey Time (2) 54 R. Capriles - 4 Craigh Na Dun (9) 54 O. Medina - 5 Mi Maritza (7) 51,5 S. Yanez -

Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador:163,09 Places: 145,86 y 551,07. Exacta: 1.584,51. Trifecta: 6.423,82. Superfecta: 6.901,53.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Base Armador (4) Subido 55 Robert Capriles 267,04 2 My Robbing Mate (9) Bajado 51,5 A. Ybarra - 3 Ademán (8) 53 Y. González - 4 Prince of Sucess (10) 54,5 A. García P. - 5 Mad Max (1) 55 J.G Milla -

Entrenador:Eliecer Gomez. Ganador:267,04. Places: 119,82 y 147,13. Exacta: 683,10. Trifecta: 3.624,30. Superfecta: 9.769,93. Triple Apuesta: 817,05. Super Pool de 4: 64.338,35.Doble Perfecta: 4.181,78. 5y6 nacional *5* (11481) Bs. 6.221,88. 5y6 Nacional *6* (263) Bs. 1.047.641,73. Loto Hípico: 70.309,03.