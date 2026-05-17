Graduado con honores: Potro criado por estudiantes universitarios galopa en su primera presentación en La Rinconada

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La tarde de este domingo 17 de mayo del 2026, se realiza la tercera fecha del segundo meeting en el marco de la reunión número 21 de la temporada con una programación de 12 carreras donde esta la presencia de la edición 23 del Clásico Gustavo Ávila GI en recorrido de 1.600 metros para yeguas de cuatro y más años.

La Rinconada: Potro criado por universitarios gana en su primera presentación en La Rinconada

La primera prueba de la jornada dominical de este domingo se agendó para correr a las 1:30 de la tarde y se reservó para potros nacionales o importados de dos años, debutantes o no ganadores en una distancia de 1.100 metros, en lo que será la primera carrera para potros dosañeros en la presente temporada nacional.

La victoria de esta competencia recayó sobre el potro importado Gran Manuel (USA), presentado por el entrenador venezolano Ismael Martínez y la monta del jockey profesional Yoelbis González para los colores del Stud Santo Niño de Atocha.

El ejemplar tomó la delantera de la carrera desde el momento de la partida y marcó parciales de 24,3 en los primeros 400 metros, 43,2 en la media milla y un tiempo oficial de 67,3 con un remate en los últimos 200 metros en 25 flat, para ganar con 15 cuerpos de ventaja sobre el potro criollo Furor Noble, conducido por Jaime Lugo, para generar un dividendo de 226.85 a ganador.

Gran Manuel es un producto del semental World of Trouble en la yegua Beverly’s Son por Firts Samurai, el cual fue criado en la granja Maine Chance ubicada en las instalaciones del Universidad de Kentucky, por lo que fue cuidado por los estudiantes de veterinaria de la dicha casa de estudios y este domingo ha logrado su primera victoria como purasangre de carreras.