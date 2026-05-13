Por primera vez debuta en La Rinconada un ejemplar nacido en una granja de una universidad estadounidense

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El segundo meeting de la presente temporada 2026 mantiene su curso ascendente. Este domingo 17 de mayo, el óvalo de Coche celebrará su reunión número 21 con una cartelera de 12 competencias, que incluirá la edición 23 del Clásico Gustavo Ávila (GI), como el evento central, mientras que el tradicional juego del 5y6 iniciará en la séptima carrera.

La acción dominical arrancará con un lote de seis ejemplares nacionales e importados dosañeros, debutantes o no ganadores, pues se medirán en una distancia de 1.100 metros y con una bolsa de $50.700 en premio adicional a repartir.

En esta prueba inicial se destacará el debut del importado Gran Manuel (USA) (llevará el número 2 en la gualdrapa). El ejemplar contará con la conducción del jinete profesional Yoelbis González y la preparación de Ismael Martínez, bajo las sedas del Stud Santo Niño de Atocha.

Lugar de nacimiento: Gran Manuel Universidad de Kentucky

Gran Manuel posee un linaje de interés para los aficionados. Es hijo de World of Trouble, semental con un récord de 9 victorias en 13 salidas en Estados Unidos, además de ganar algunas pruebas selectivas como: Jaipur Invitational Stakes (G1), Turf Sprint Stakes, Florida Sires Stakes, Gulfstream Park Turf Sprint Stakes, entre otros.

Mientras que, por la línea materna se encuentra Beverly’s Song, yegua sin campaña pistera en el país norteamericano y cuenta con otros dos productos dosañeros por debutar.

Lo más interesante de este ejemplar es su procedencia: Nació y creció en la granja llamada Maine Chance y es propiedad de la Universidad de Kentucky (UK por su siglas en inglés) desde el año 1967 y es un referente de la actividad equina con más de medio siglo de historia.

Entrada a la granja Maine Chance. Foto: https://equine.mgcafe.uky.edu

A través de la consulta por el sitio web de la Facultad de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Martin-Gatton de la propia casa de estudio estadounidense, la granja Maine Chance alberga actualmente varios programas relacionados con el manejo, la nutrición y la salud equina, además de contar con más de 200 caballos y numerosos establos, pastos y potreros de diferentes tamaños.

Foto: https://equine.mgcafe.uky.edu

Foto: https://equine.mgcafe.uky.edu

Foto: https://equine.mgcafe.uky.edu

Ejercicios previos: Gran Manuel La Rinconada

Entre los ejercicios realizados por el importado Gran Manuel en el óvalo de Coche fue: El 29 de abril marcó 51.2 para 800 metros, en pelo, apareado con Uva Mataojo (URU), en el aparato y el más reciente fue el día 1ro de este mes, pues solo dio un pique al tiro en el aparato, en pelo.