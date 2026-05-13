A la pista la nueva generación: Debutan los primeros potros de dos años del 2026 en La Rinconada

La reunión número 21 de la temporada hípica en el hipódromo La Rinconada será este domingo 17 de mayo del año en curso como parte de la tercera reunión del meeting de mitad de año donde se van a realizar 12 carreras y la edición 23 del Clásico Gustavo Ávila GI para yeguas nacionales o importadas de cuatro y más años en 1.600 metros.
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La Rinconada: Primera carrera de la temporada para potros de dos años en La Rinconada
Con hora de partida de las 1:30 de la tarde, la primera carrera de la programación dominical ha sido reservada para potros nacionales o importados de dos años debutantes o no ganadores en una distancia de 1.100 metros y tiene una nómina de seis dosañeros a competir. Esta la primera prueba para ejemplares de dicha en el año en el óvalo de Coche que comenzarán su campaña como purasangres de carreras y buscarán las selectivas de grado para la segunda mitad del año.
Cuatro potros de dos años nacionales y dos importados serán los protagonistas de la prueba, y en esta publicación, les presentaremos cada uno.
- El primero de ellos es Mr. Blumenaus, presentado por el entrenador Luis Peraza y la monta del jockey profesional con experiencia internacional, Iván Pimentel Jr. para los colores del Stud 8ª. Su trabajo más reciente lo realizó el 8 de mayo con parcial de 43,2 en 600 metros, apareado con Princess Black al pelo. Es un hijo de Grand Adventure en Beautiful Teins por Slew’s Tizzy.
- Con el número dos en el lomo correrá Gran Manuel (USA), entrenado por Ismael Martínez y le da la monta a Yoelbis González para los colores del Stud Santo Niño de Atocha, es un producto del semental World of Trouble en Beverly’s Soong por First Samurai, viene de hacer un trabajo de 51.2 en la media milla y remate de 13.2.
- Seguidamente, debutará Furor Noble con la presentación del entrenador Gabriel Márquez y la monta del astro zuliano Jaime Lugo para los colores de Paula C, es un hijo del semental Grand Adventure en Fabi is Back por Bannack, su trabajo más reciente fue el siete de mayo, donde marcó 50.2 en 800, animada, +1 cuerpo, de Uva Mataojo, en silla, apareado.
- El cuarto debutante de la carrera será Gran Torrente (USA), también presentado por Ismael Martínez para los colores del Stud Santo Niño de Atocha y la monta de Hermirxon Medina, es un hijo de Silver State en Kristella por Elusite Quality, viene de dejar un trabajo de 38.4 (600).
- A continuación, con el número cinco en el lomo correrá Kilimanjaro, pensionado del entrenador Germán Rojas para los colores del Stud Rampana y le da la riendas al aprendiz Winder Veliz, del hijo de Roger Rocket en Smartly Bred por Smart Strike dejó un parcial de 68.2 en 1.000 metros con remate de 14.2 en su último trabajo oficial.
- Por último, Maalo Papa (USA) es un importado, producto del semental Tale of Silence en Lady At Blame por Blame, el cual es entrenado por Gabriel Márquez y le da la monta a Jhonathan Aray con los colores del Stud Don Rafael V, el cual viene de dejar un trabajo de 40.2 en 600 metros, con remate de 13. Toda la información de los trabajos de los ejemplares es dada por la Hoja de la División de tomatiempos del INH.