A la pista la nueva generación: Debutan los primeros potros de dos años del 2026 en La Rinconada

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La reunión número 21 de la temporada hípica en el hipódromo La Rinconada será este domingo 17 de mayo del año en curso como parte de la tercera reunión del meeting de mitad de año donde se van a realizar 12 carreras y la edición 23 del Clásico Gustavo Ávila GI para yeguas nacionales o importadas de cuatro y más años en 1.600 metros.

La Rinconada: Primera carrera de la temporada para potros de dos años en La Rinconada

Con hora de partida de las 1:30 de la tarde, la primera carrera de la programación dominical ha sido reservada para potros nacionales o importados de dos años debutantes o no ganadores en una distancia de 1.100 metros y tiene una nómina de seis dosañeros a competir. Esta la primera prueba para ejemplares de dicha en el año en el óvalo de Coche que comenzarán su campaña como purasangres de carreras y buscarán las selectivas de grado para la segunda mitad del año.

Cuatro potros de dos años nacionales y dos importados serán los protagonistas de la prueba, y en esta publicación, les presentaremos cada uno.