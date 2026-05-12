Herencia de oro: La descendencia del Triplecoronado Justify se estrena este domingo en La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada se prepara para una de las jornadas más atractivas en lo que va de la temporada 2026. Este domingo 17 de mayo, el principal recinto hípico del país ofrecerá una cartelera de 12 competencias de alta factura. Si bien el Clásico Gustavo Ávila (Grado I) en distancia de 1.600 metros figura como el evento central del programa no válido, existe una prueba que acapara el interés de los especialistas en linaje y genealogía.

Atractiva bolsa y participación estelar: 5y6 nacional La Rinconada

La expectativa se traslada a la octava carrera de la tarde, compromiso que representa la segunda válida del tradicional juego del 5y6 nacional. Con una atractiva bolsa a repartir de 27.040 dólares, la prueba se disputará en un trayecto de 1.200 metros. El lote convoca a diez yeguas, tanto nacionales como importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera (con excepción de eventos de reclamo en Venezuela).

Chasing The Storm: Un pedigree de excepción

Dentro de esta nómina sobresale la presencia de Chasing The Storm (USA), una zaina de cuatro años cuya genética representa la élite del hipismo mundial. Se trata de una hija del histórico Justify, el último triplecoronado invicto de los Estados Unidos en 2018. Su línea materna no es menos impresionante; es hija de la estelar Mia Karina, una yegua que cumplió una campaña excepcional de 14 triunfos en 23 presentaciones, la gran mayoría en el óvalo de Camarero, Puerto Rico. Asimismo, su abuelo materno es Jazil, recordado ganador del Belmont Stakes 2006.

Historial de mercado y trayectoria

De acuerdo con los datos de Equibase, el valor comercial de Chasing The Storm refleja la calidad de su origen. Como potranca de corta edad, su precio de venta alcanzó los 175.000 dólares. Posteriormente, en su etapa de yearling, la cifra ascendió a los 230.000 dólares, para luego ser adquirida por 500.000 dólares a la edad de dos años. Finalmente, mediante una subasta digital en 2025, fue obtenida por un monto de 48.000 dólares para cumplir campaña en la arena de La Rinconada.

En el norte, la pupila gozó de la tutela del legendario entrenador William Mott, el mismo preparador del reconocido Sovereignty. En cuanto a su desempeño pistero en Estados Unidos, la yegua registra tres actuaciones con una victoria en el óvalo de Presque Isle Downs.

Estreno oficial en La Rinconada

Para lo que será su campaña en la arena de Coche, la descendiente de Justify contará con la preparación del profesional Riccardo D’Angelo, quien mantiene una racha efectiva con este tipo de ejemplares importados. La responsabilidad en la conducción recae sobre el jinete aprendiz Félix Marquez, quien aporta un importante descargo de tres kilos que podría ser determinante en los tramos finales de la competencia.

La afición hípica venezolana tendrá la oportunidad única de ver en acción a una pieza de linaje internacional, en una carrera que promete ser el punto de mayor interés técnico de la reunión número 21.