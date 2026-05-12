¡Vuelve el campeón! Alfredo García Paduani reaparece tras su histórica hazaña con dos ejemplares en La Rinconada

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El óvalo de Coche se prepara para el retorno de una de sus figuras más emblemáticas. Alfredo García Paduani, poseedor de una hazaña única en los registros del hipismo nacional, oficializa su regreso a las competencias públicas este domingo.

Tras un periodo de preparación física y entrenamientos intensos en la pista caraqueña, el profesional del látigo formalizó sus compromisos de monta ante el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) para la reunión número 21 de la presente temporada.

Un hito histórico en la memoria del aficionado

La trayectoria de García Paduani guarda un sitial de honor en la historia de la Triple Corona venezolana. En el año 2016, el fustán inscribió su nombre en la inmortalidad tras conquistar la diadema con dos ejemplares distintos, un hecho sin precedentes en el país.

El relato de aquella proeza comenzó con el recordado Ocean Bay, purasangre con el cual se impuso en los Clásicos José Antonio Páez y Cría Nacional. Tras la lamentable ausencia de este ejemplar en el último paso de la serie por causas de fuerza mayor, García Paduani asumió la conducción de Gran Will. Con una conducción magistral en el Clásico República Bolivariana de Venezuela, el jinete selló la barrida de los tres eventos selectivos y se convirtió en el primer látigo en alcanzar tal distinción con dos piezas diferentes.

El regreso anunciado por Meridiano Web

A través de diversas visitas al recinto de Coche, el equipo de Meridiano Web adelantó de forma exclusiva los preparativos del profesional para su vuelta al programa oficial. Su disciplina en el trabajo matutino y la constancia en el picadero rindieron frutos; hoy, su nombre vuelve a figurar en la cartelera que el INH publicó a través de sus canales institucionales.

Cartelera de lujo en la reunión 21

La jornada dominical consta de doce competencias de alto nivel que prometen emociones desde el brinco inicial. Además de la reaparición de García Paduani, la programación destaca por la disputa de una nueva edición del Clásico Gustavo Ávila (GI), cita que convoca a la afición en torno a los mejores exponentes de la pista.

Con la publicación oficial de los inscritos, se confirma que el "jinete récord" cuenta con dos oportunidades de reencontrarse en carreras con colegas ampliamente conocidos por él.

Montas a realizar: La Rinconada 5y6 nacional

Su presencia no solo eleva la calidad técnica de la jornada, sino que añade un ingrediente de nostalgia y prestigio a una cartelera que marca la tercera fecha del segundo meeting del año en el principal hipódromo de la nación.

11) Gran Shishapangma (4) en llave con Domingo Aquino.

12) Prince Of Success (10) en llave con el mismo entrenador Domingo Aquino