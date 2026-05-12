Esta es la nómina del XXIII Clásico “Gustavo Ávila” (GI) en recorrido de 1.600 metros

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Este domingo 17 de mayo del 2026, se va a realizar la reunión número 21 del año en el hipódromo La Rinconada, con una programación de doce carreras, a partir de las 1:30 de la tarde, en la cual se va a correr una nueva edición del Clásico Gustavo Ávila (GI), para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, las cuales van a recorrer una distancia de 1.600 metros.

Yeguas maduras a la pista: Homenaje Carreras en Vivo

La prestigiosa selectiva que se celebrará próximamente rendirá un merecido homenaje a un ícono del hipismo venezolano: el primer jockey de nuestra nación en alcanzar la gloria en el Derby de Kentucky. Corría el año 1971 y con la monta del legendario Cañonero, este jinete inscribió su nombre en la historia hípica mundial.

Para esta especial ocasión, un total de siete yeguas de destacada trayectoria han sido inscritas para competir, lo que añade un atractivo particular a esta carrera cargada de significado.

Yeguas Maduras: Nómina La Rinconada Inscritas 1.600 metros

1 Nikitis (Usa): Franklin Puello y Carlos Luis Uzcátegui.

2 Above The Sky (Usa): Yoelbis González y Antonio Martínez.

3 Fast Sesnations: Jaime Lugo y Riccardo D'Angelo.

4 Like A Star (Chi): Winder Véliz y Juan Carlos García Mosquera.

5 Tale Of May (Usa): José Alejandro Rivero y José Luis Balzan.

6 Princesa Manuela: Kelvin Aray y Luis Peraza.

7 Princesa Fina: Robert Capriles y Humberto Correia Jr.

Premios adicional especial a repartir

La carrera se llevará a cabo a la altura de la sexta carrera, hora de partida a la 3:35 pm con una bolsa adicional especial de a repartir en divida de 195000,00 y Bs 10.000,00.

Resultados 2024: La Rinconada Yeguas Selectiva

Esta edición realizada el año pasado se convirtió en una victoria para la yegua Magith con la monta de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Riccardo D'Angelo en tiempo de 97 exactos para los 1.600 metros.