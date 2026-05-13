Tope del marcador y buenos dividendos: La consigna de Yoelbis González en La Rinconada

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El segundo meeting de la temporada en el Hipódromo La Rinconada adquiere mayor intensidad con el paso de las semanas. Jinetes y entrenadores ejecutan los ajustes pertinentes en su rutina diaria; los primeros persiguen los compromisos de mayor relevancia, mientras los preparadores enfocan sus esfuerzos en presentar a los ejemplares en plenitud de condiciones.

Yoelbis González, figura destacada entre los profesionales de la fusta en el patio, acumula dos triunfos en lo que va de ciclo. No obstante, esta estadística posee altas probabilidades de ascenso durante la jornada dominical. El látigo cuenta con seis compromisos de monta que brindan a la afición la posibilidad de verlo en el recinto de ganadores en repetidas ocasiones.

Bajo una mañana de persistentes lluvias en la arena de Coche, el equipo de Meridiano Web cumplió con su labor informativa. A pesar del clima, los profesionales del turf mantuvieron su ritmo de trabajo, lo que permitió el contacto directo con González para analizar cada una de sus oportunidades.

El análisis de sus compromisos: Entrevista Yoelbis González

La actividad para el jinete inicia en la primera competencia de la tarde con el potro Gran Manuel. El ejemplar debuta en un recorrido de 1.100 metros. González manifestó su optimismo sobre este estreno: "Este caballo luce espectacular en su condición físico-atlántica. En los trabajos demostró madurez, educación y una calidad corredora notable. Respetamos el debut por tratarse de potros primerizos, pero el animal anda muy bien. Esperamos una actuación que nos permita estar en el tope del marcador".

En la cuarta carrera, una de las pruebas más equilibradas del lote no válido, conducirá a la yegua Luisacáceres. "Ella registró una mejoría importante en su salida previa y mantiene esa evolución en sus ejercicios. Tuve la oportunidad de galoparla; se conserva en gran forma y confiamos en que pelee los puestos de honor", afirmó el profesional.

Uno de los retos de mayor jerarquía llegará en el Clásico “Gustavo Ávila” (Grado I), sobre una distancia de 1.600 metros. Allí, González asumirá la responsabilidad sobre la importada Above The Sky. "Observé su desempeño en varias ocasiones. El trabajo de su traqueador resultó impecable. Ella está en óptimo estado y, aunque respetamos el nivel de esta prueba selectiva, haremos todo lo posible por cumplir una gran actuación".

Presencia en el 5y6 Nacional: La Rinconada

Dentro del juego de las mayorías, el jinete guiará a Miss Blaugrana en la segunda válida. La relación entre ambos es estrecha: "Conozco a esta yegua a la perfección porque he conducido casi toda su campaña. Siempre escolta a las ganadoras en estos lotes. La carrera luce pareja, pero tenemos opciones claras de victoria".

Para la tercera válida, tras un periodo de 35 días sin actividad oficial, González montará a Madame Walker, presentada por Heli García Jr. "Llevo dos semanas en los briseos de esta yegua. Mantiene una condición envidiable. La competencia presenta un escenario similar a su carrera anterior, donde escoltó muy de cerca. Estoy seguro de que ocuparemos el tope del marcador".

La jornada para el destacado jinete culminará en la quinta válida con Coach Sessa, importada que viene de alcanzar el segundo lugar. "El trabajo con ella fue minucioso debido a los problemas de indocilidad que presentó en el pasado. El entrenador logró una labor espectacular; la yegua anda muy bien en la pista. Gracias a los galopes y trabajos recientes la conozco mejor. Si analizamos su actuación anterior, todo indica que estaremos en la definición de la carrera", concluyó González.