Poder económico y clase pistera: El hijo del millonario Silver State salta a la pista en la R21 de La Rinconada

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El entusiasmo por la actividad hípica nacional se mantiene en su punto máximo con la organización de la reunión número 21 en el Hipódromo La Rinconada. La cartelera dominical presenta como plato fuerte una nueva edición del Clásico "Gustavo Ávila" (Grado I), cita que convoca a siete yeguas de alto nivel en el trayecto de los 1.600 metros.

Sin embargo, el interés de los especialistas y aficionados también se concentra en el inicio de la jornada, donde la nueva generación de purasangres acapara los reflectores.

Estreno de prospectos en la jornada no válida: R21

La primera competencia del programa oficial se reserva para una prueba especial de gran relevancia técnica. El evento reúne a ejemplares nacionales e importados de dos años, tanto debutantes como no ganadores, en una exhibición de precocidad y potencial pistero. En este escenario, surge la figura de Gran Torrente (4), pieza de origen estadounidense que genera amplias expectativas por su excelente línea genética.

El potro, defensor de los colores del Stud "Santo Niño de Atocha", cuenta con la preparación del profesional Ismael Martínez, quien confía la conducción al efectivo jinete Hemirxon Medina. Para este compromiso, el ejemplar cargará un hándicap de 56 kilogramos, peso que se ajusta a las exigencias del recorrido inicial para piezas de su edad.

Origen y linaje de alta factura: 1.100 metros

Gran Torrente nació el 20 de abril de 2024 en las praderas de Kentucky, cuna de grandes campeones. Su adquisición se produjo en las subastas de 2025 bajo la figura de yearling por un monto de 16.000 dólares. Cabe destacar que el purasangre no registra actuaciones previas en los hipódromos de los Estados Unidos, por lo que su debut absoluto tendrá lugar en la arena de Caracas.

Su genealogía ofrece garantías de éxito. Es hijo del semental Silver State, un corredor de élite que acumuló ingresos superiores a los 1,9 millones de dólares gracias a siete victorias en catorce salidas. El historial de su padre incluye triunfos y destacadas figuraciones en pruebas de grado en recintos de prestigio mundial como Keeneland, Oaklawn Park y Belmont Park.

Por la línea materna, Gran Torrente es hijo de Kristella, ganadora en dos ocasiones. Asimismo, destaca la presencia de su abuelo materno, Elusive Quality, un semental de influencia global que cumplió una extensa campaña de nueve triunfos en veinte presentaciones. Entre sus logros más significativos resaltan sus victorias en el Jaipur Handicap (Gr3) y el Poker Handicap (Gr3), ambos disputados en la pista de Belmont Park.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Gran Torrente: La Rinconada

Abri 29 V. Estrella E/P 25,3 37,3 51,1 (800) 65/ cargó afuera en la partida, cómodo y apareado.

May 08 H. Medina E/S 14,4 26,4 38,4 (600) 51,1 2P 63,2 4P 78,1/ 93,4// de 2V muy bien. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.