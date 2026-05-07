¿Opciones de victoria? Entérate de lo que dijo Yoelbis González sobre sus retos selectivos en La Rinconada

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El cierre del primer meeting de la temporada 2026 dejó una huella de éxito para Yoelbis González. Aunque no alcanzó el liderato absoluto, el jinete culminó el periodo con un ritmo arrollador al conquistar tres victorias en la jornada final, cifra que le permitió totalizar 15 visitas al recinto de ganadores.

Este impulso se mantuvo intacto en el arranque del segundo cuatrimestre, donde sumó un nuevo triunfo de forma inmediata. Su desempeño sobre los purasangres este año lo consolida como un contendiente firme en la lucha por los primeros puestos de la estadística.

Entrevistas: Selectivas La Rinconada Compromisos

Pese a que el nativo de La Guaira cumplirá con siete compromisos este domingo, la atención del equipo de Meridiano Web se centró en sus dos cartas para los eventos estelares. La pericia del jinete será puesta a prueba en competencias que exigen máximo rigor técnico y conocimiento del animal.

Su primer gran reto dominical surge en el Clásico Hypocrite (Grado I). En esta prueba, González conducirá a Ponsigue, un ejemplar bajo la tutela del entrenador German Rojas. La confianza del látigo en este purasangre se fundamenta en la continuidad de su trabajo conjunto.

Conozco a la perfección a este caballo pues fui su jinete en la actuación previa. El entendimiento es total gracias a las sesiones de entrenamiento diario; logramos una conexión muy estrecha en cada ajuste. Si a este vínculo sumamos sus condiciones actuales, las cuales son excelentes, la expectativa es ocupar el tope del marcador afirmó González con seguridad.

5y6 nacional: Datos Hípicos Carreras R20

Posteriormente, en el marco de la cuarta válida para el 5y6 nacional, se disputará el Clásico Asamblea Nacional (Grado I). Allí, el joven profesional asumirá la responsabilidad sobre la potra Roma. La yegua atraviesa un momento físico excepcional que la sitúa como una rival de cuidado en el lote de las hembras.

Ella corrió hace apenas dos semanas y esa competencia resultó clave para su evolución. Su condición física estalló de forma positiva y en este momento luce espectacular en la pista. En una carrera que se presenta muy equilibrada y pareja, tengo la convicción de que Roma estará entre los tres primeros puestos y, con el favor de Dios, decidirá la victoria concluyó el jinete.

Con estas declaraciones, Yoelbis González ratifica que su meta para este segundo meeting no es solo acumular triunfos en las pruebas comunes, sino consolidar su nombre en el historial de los grandes clásicos del hipismo venezolano.