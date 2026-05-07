"Hay material para ganar": El agente Sahid Polanco confía en las montas de Maikel Rodríguez para este domingo en La Rinconada

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El triunfo en el universo de las carreras de caballos rara vez es producto del azar; es, en esencia, el resultado de una coordinación impecable entre un jinete y su agente. Esta alianza representa el motor de toda trayectoria exitosa, donde la comunicación fluida y la confianza mutua dictan el destino de cada compromiso.

Agente de jinete: Sahid Polanco La Rinconada R20

En última instancia, la meta oficial se convierte en el veredicto definitivo sobre la eficacia de las decisiones tomadas en el establo y la oficina de inscripciones.

Dentro de esta estructura, el agente ejerce un rol fundamental al identificar las oportunidades de mayor peso. Su destreza para el análisis de los lotes y su habilidad en la mesa de negociaciones determinan el ascenso de su representado. Bajo esta premisa, Meridiano Web conversó este jueves con Sahid Polanco, quien mantiene el legado de excelencia de su padre, Franklin Polanco. El objetivo fue desglosar el presente de su asesorado, el profesional Maikel Rodríguez, un nombre de probada solvencia en el óvalo capitalino.

Para la reunión de este domingo, la dupla Polanco-Rodríguez presenta una selección de montas que destaca por su solidez técnica. Sahid Polanco compartió con este equipo editorial su análisis sobre la jornada, donde la calidad de los ejemplares asignados sugiere un protagonismo inminente en los tramos decisivos de la competición.

"Buenos días muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de dirigirme al público que nos sigue".

— La jornada inicia en la primera competencia con Abuelo José. ¿Qué ajustes presenta el ejemplar tras su estreno?

El purasangre mostró ciertos detalles técnicos en su debut, pero el equipo los corrigió de forma oportuna. Para esta nueva salida, la expectativa de evolución es muy alta. Es un competidor con opciones claras que el público debe considerar junto a sus favoritos de preferencia.

— En el segundo turno, Maikel conducirá a Mufasa, ejemplar que ostenta victorias consecutivas. ¿Cómo afrontan este salto de lote?

La carrera presenta un panorama sumamente parejo e interesante. Mufasa atraviesa un ciclo de ascenso evidente; si bien el grupo actual posee mayor fuerza, el trabajo del entrenador es impecable y confiamos en un desempeño sólido. Sugerimos acompañar su selección con el ejemplar Señor Soñador para mayor seguridad en las jugadas.

— En el marco del 5y6 nacional, reaparece Mr. Teeb tras 49 días de inactividad en la primera válida. ¿Es un factor en contra el tiempo sin correr?

El desafío principal radica en que enfrenta a rivales con menor edad. No obstante, su desplazamiento en la cancha durante los entrenamientos es excelente. Debido a su condición física actual, resulta un error dejarlo fuera de las combinaciones del bloque nacional.

— Para la tercera válida, una prueba de alta paridad, el entrenador Jesús Romero confía en la monta de Aclamado. ¿Qué posibilidades le asigna?

Este ejemplar se encuentra "de turno" en el lote. Su estado actual en los ejercicios matinales indica que posee los argumentos necesarios para decidir la carrera en los tramos finales. Es una monta de mucho compromiso y oportunidad.

5y6 nacional: Sexta Válida Acumulados Fija

— Finalmente, en la sexta válida, cierran con Sweet Sensations bajo la tutela de Jessenia Romero. ¿Es su carta más fuerte del domingo?

Sin duda alguna. En su actuación más reciente sufrió inconvenientes en la partida y, aun así, logró un meritorio tercer lugar. Para esta ocasión, el puesto de pista favorece notablemente su desempeño. No deben excluirla de sus boletos del 5y6; es, bajo nuestro criterio, la principal recomendación de la jornada.