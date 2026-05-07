La puesta a punto de El Gran Sech: Luis Francisco Martín detalla su preparación en La Rinconada

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En el exigente mundo del entrenamiento hípico, la capacidad para recuperar el potencial de un purasangre define la maestría de un profesional. Luis Francisco Martín destaca en el óvalo de Coche por su destreza en el manejo de ejemplares con historiales clínicos complejos. Su metodología no solo se basa en el rigor técnico, sino también en una virtud fundamental: la paciencia necesaria para devolver la plenitud física a caballos que enfrentaron obstáculos severos en sus campañas anteriores.

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El caso más reciente bajo su tutela es El Gran Sech, un castaño de cuatro años que generó altas expectativas al inicio de su trayectoria. Criado en el prestigioso Haras Los Caracaros, este corredor figuró en pruebas selectivas y proyectó una ruta hacia los eventos de mayor jerarquía. No obstante, diversas complicaciones físicas frenaron su ascenso y provocaron su paso por distintos establos antes de su ingreso a la inspección de Martín.

La llegada del ejemplar a esta nueva cuadra marcó un punto de inflexión. Tras un necesario período de inactividad, el profesional ejecutó un plan de trabajo minucioso con el objetivo de sanar las dolencias que limitaron su capacidad en el pasado. Los resultados de este esfuerzo resultan evidentes; el purasangre luce hoy una condición física renovada y una disposición que evoca sus mejores días de juventud.

Durante la jornada de ajustes matinales de este jueves, Martín conversó con el equipo de Meridiano Web para ofrecer pormenores sobre el regreso del hijo de Los Caracaros. El preparador enfatizó que el proceso de rehabilitación cumplió con cada una de las etapas previstas. Con la seguridad que otorga el conocimiento del oficio, el profesional garantizó el uso de todos los recursos técnicos para que El Gran Sech se presente en un estado óptimo ante la afición en su próxima cita oficial.

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— ¿Qué balance hace ante el debut de El Gran Sech bajo su firma?

Es la primera oportunidad en la cual el ejemplar corre bajo mi responsabilidad. Reconozco que enfrentamos un historial de complicaciones físicas considerables, pero aplicamos las correcciones necesarias de manera progresiva.

Para este domingo, en su reaparición, el pronóstico es favorable. Cabe destacar que este purasangre posee roce ante lotes superiores; si recupera la calidad que exhibió en sus inicios, sus posibilidades de victoria son muy altas. Lo recomiendo para las diversas combinaciones de juego, pues con un poco de fortuna, ocupará el tope del marcador.