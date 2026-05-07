Disciplina y optimismo: La fórmula del joven preparador José Sánchez para este domingo en La Rinconada

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El panorama hípico en el óvalo de Coche cuenta con figuras que, a base de constancia, labran su camino en una profesión de alta exigencia. José Sánchez destaca como uno de esos jóvenes preparadores que afronta cada compromiso con la determinación de quien conoce el valor del esfuerzo diario.

Pese a no manejar una de las caballadas más numerosas del patio, el entrenador y su equipo de cuadra imprimen el máximo empeño en la atención de cada purasangre bajo su cuidado, especialmente cuando llega el momento de la competición.

Entrevista: José Sánchez La Rinconada R20

La planificación es la piedra angular en la metodología de Sánchez. Para la reunión número 20 del presente ciclo, el preparador inscribió a cuatro ejemplares que pasaron por un proceso de acondicionamiento progresivo.

Esta estrategia busca que cada corredor alcance su pico de rendimiento físico y llegue en condiciones óptimas a la cita dominical. El profesional mantiene la fe intacta en su material, bajo una rutina de trabajo ininterrumpida mientras aguarda por nuevas incorporaciones que fortalezcan su proyecto gracias a la confianza de los propietarios.

Durante la jornada de ajustes matinales de este jueves, Sánchez conversó en exclusiva con el equipo de Meridiano Web. El entrenador compartió impresiones valiosas sobre la condición de sus cuatro presentados, tras analizar los detalles técnicos que marcarán el desempeño de sus pupilos en la arena de Caracas. Con la mira puesta en el triunfo, el joven profesional reafirma que la calidad y el cuidado minucioso son las herramientas principales para encarar la batalla en la pista.

“Buenos días, gracias a Meridiano Web por la entrevista”

Tras 42 días de ausencia, Actitud vuelve a la pista con el descargo del aprendiz Carlos Brito. ¿Qué expectativas tiene con este regreso?

El ejemplar se mantiene en excelentes condiciones físicas. Su evolución en la cancha ha sido constante y satisfactoria. Con el alivio de tres kilos que le proporciona la monta de Brito, esperamos una actuación destacada. Es un nombre que el público no debe olvidar al momento de armar sus jugos de preferencia.

En la quinta carrera presenta un "duelo de establo" con Mi Catira Emma y Sicarigua. ¿Cómo llegan ambas yeguas a esta competencia?

Son dos guerreras de nuestra cuadra que atraviesan un estado de forma excepcional. El trabajo diario con ellas fue impecable y confío en que, con esta representación doble, el equipo tiene el potencial necesario para asegurar la victoria en esa prueba.

Para el 5y6 nacional, Cardano repite la monta de Winder Véliz en la tercera válida. ¿Qué balance hace de su evolución tras su reciente segundo lugar?

La mejoría de este caballo es notable. En su anterior compromiso llegó a solo tres cuerpos y medio, a pesar del inconveniente con el látigo que sufrió su jinete. Para esta ocasión, sin ese contratiempo y con la instrucción de accionar más cerca de la punta, será un fuerte contendor en los metros finales.

¿Cuál es su mensaje final para la afición que sigue de cerca el espectáculo hípico?

Los invito a todos a que asistan este domingo al óvalo de Coche. El ambiente es inigualable y, sobre todo, no olviden sellar el 5y6 nacional, que es el juego por excelencia de nuestra hípica y siempre reparte dividendos muy atractivos.