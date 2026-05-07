Rafael Cartolano: "Recomiendo no dejar fuera de las jugadas exóticas a mi presentado pues aspiramos ganar en la R20"

Suscríbete a nuestros canales

La arena de La Rinconada fue el escenario este jueves 7 de mayo para los ajustes diarios. De forma acostumbrada, el equipo de Meridiano Web se hizo presente en el óvalo de Coche para consultar a los protagonistas sobre la condición físico de los ejemplares de cara para la vigésima reunión, a realizarse este domingo 10 de mayo en el marco de la celebración del día de las madres en Venezuela.

Entrevista Meridiano: Rafael Cartolano Entrenador La Rinconada R20 Datos hípicos

Entre los entrevistados se destacó el entrenador Rafael Cartolano, quien analizó las posibilidades de su único ejemplar inscrito para el ciclo no válido de la jornada dominical y se perfila como el tercer favorito para Gaceta Hípica.

Es importante destacar que el experimentado trainer examinó con mucho detalle el ajuste de su presentado con la mira puesta para buscar el triunfo en la presente actividad hípica caraqueña.

Saludos trainer y estamos agradecido por la entrevista. Su único compromiso lo tendrás en la segunda carrera con el zaino cincoañero Arrebol, pues reaparece tras un largo período de 147 días de descanso y nuevamente contará con la monta de Yoelbis González para esta distancia de 1.400 metros que por cierto lo ganó en una oportunidad ¿Qué tiene que comentar para los lectores hípicos de Meridiano Web sobre las condiciones atléticas de Arrebol?

-Un saludo para toda la afición hípica y en relación con Arrebol, es un ejemplar que va a su reaparecida luego de su última actuación en la última temporada del año 2025. El caballo se encuentra en muy buenas condiciones. Esperamos y aspiramos hacer una excelente carrera. Recomendamos a nuestra afición no obviarlo en cualquiera de sus combinaciones exóticas.

Hay que recordar que, tal como lo mencionó Cartolano en la entrevista, la última carrera de Arrebol fue en la primera edición del Clásico Junior Alvarado (GI) realizada el 14 de diciembre de aquél año 2025 con motivo de la celebración de la primera edición del Jockey Challenge 56 y el cierre exitoso del tercer meeting, además de ser montado por la leyenda viviente de la fusta estadounidense Mike Smith para los colores del Stud V&V y arribó quinto a 14 cuerpos del importado Special Element (USA).

Antes de culminar, el perseverante preparador profesional envió el siguiente mensaje a la afición hípica caraqueña: “Les invito para que vengan a presenciar las carreras este domingo y un gran saludo para Meridiano Web y será hasta una nueva oportunidad”.