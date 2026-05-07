¡Directo al Paddock! Los ejemplares de Jesús Romero Rojas que prometen dictar cátedra en la R20

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este jueves 07 de mayo la jornada de ajustes se realizó con total normalidad y éxitos en el hipódromo La Rinconada para dar con los toques finales a los ejemplares que son los protagonistas en participar en la reunión número 20.

El entrenador profesional y orgullo del Estado Falcón Jesús Romero Rojas, conversó en entrevista para el equipo de Meridiano Web pues en esta ocasión presenta dos ejemplares para la mencionada jornada dominical.

El trainer compartió la información precisa de cada uno de sus presentados por lo que nuestros lectores conocerán de primera mano las condiciones atléticas previa a la competencia de la cartelera hípica del día domingo en la arena caraqueña.

Entrenador: Entrevista en vivo Meridiano La Rinconada Datos Hípicos

Saludos entrenador Jesús Romero. Es un día completamente activo acá en La Rinconada y luego de finalizar los ajustes de hoy jueves aprovechamos de agradecer por entrevistarlo para conocer las condiciones físicas de sus dos presentados inscritos para la venidera reunión 20. Abrirá la programación dominical con Abuelo José montado por Maikel Rodríguez ¿Qué nos puede decir de este potro tresañero?

-Un caballo que en su debut no lo hizo muy bien. Para esta ocasión, anda en extraordinarias condiciones. Ayer lo hizo muy bien en el aparato y tiene ejercicios muy buenos. Así es que vamos a estar decidiendo esta carrera inicial con este ejemplar Abuelo José.

Cierra tu compromiso trainer, en la tercera válida para el juego del 5y6 dominical con el seisañero Aclamado montado también por Maikel Rodríguez y reaparece luego de un corto paro de 35 días sin correr.

-Mira es un caballo que ha venido mejorando muy bien. Se entiende perfectamente con este jockey (Maikel Rodríguez). Les recomiendo que no lo dejen fuera de las combinaciones porque nuestro caballo estará 1-2.