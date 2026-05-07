¿Buscas el acierto del Día de las Madres? Este es el video que no puedes dejar fuera de tu cuadro en La Rinconada

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La vigésima reunión de la temporada 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada perfila una jornada de emociones intensas y estrenos de alto nivel. Este domingo 10 de mayo, el óvalo de Coche recibirá a la afición con un programa que incluye dos eventos selectivos para potros y potrancas de la nueva generación.

No obstante, más allá de los clásicos, el análisis técnico identifica a un ejemplar con potencial para sacudir las jugadas exóticas y los dividendos del pool nacional.

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En la séptima competencia del orden, que marca el inicio del 5y6 Nacional, el nombre de German Champion surge como un dato de especial relevancia. Este zaino de cuatro años cuenta con un pedigrí de interés, al ser hijo de Lead Astray en la yegua Remarkable News por Karola Princess. El pupilo del Stud “Team Family II” forma parte de la nómina de 13 aspirantes que medirán fuerzas en una distancia de 1.300 metros, reservada para caballos debutantes o no ganadores.

La expectativa sobre este purasangre tiene un respaldo económico y genético sólido. German Champion ostenta el estatus de ser el segundo producto más costoso de la prestigiosa Subasta Unicria 2023, evento donde sus actuales propietarios desembolsaron la cifra de $19.000 el pasado 2 de noviembre para asegurar sus servicios. Este valor de mercado refleja la calidad que el equipo de cuadra espera ver traducida en triunfos sobre la arena caraqueña.

Estreno para el olvido: La Rinconada Video 5y6 nacional

En su estreno, el caballo gozó del favoritismo de los apostadores, pero un percance en el aparato de salida arruinó su oportunidad inmediata. Tras una partida accidentada donde cedió aproximadamente 100 metros de ventaja al quedarse en el aparato y luego irse de mano, el ejemplar demostró capacidad de recuperación al finalizar en el quinto puesto a 15 cuerpos del vencedor. Pese al contratiempo, su desempeño dejó una grata impresión en los cronometristas y analistas de pista.

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Para esta segunda presentación, bajo la preparación de Rafael Alemán Jr., el de la "familia" contará con la conducción de José Gilberto Hernández. La elección del jinete sugiere una estrategia agresiva desde el salto inicial para buscar las posiciones de vanguardia y evitar los problemas de tráfico que afectaron su debut.

Ya adaptado al ambiente competitivo y con una condición física optimizada, German Champion posee los argumentos necesarios para crecerse hasta la sentencia y transformarse en la sorpresa de la jornada para todos los seguidores del juego de las mayorías.