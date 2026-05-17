Monto sellado del 5y6 supera por primera vez los 500 millones de bolívares en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada cumple este domingo 17 de mayo con una programación de 12 competencias, en el marco de la fecha 21 del año y tercera del segundo meeting donde se disputó el Clásico Gustavo Ávila GI, en su edición 23y tuvo la victoria de la nueva reina de La Rinconada, Princesa Fina con su séptima ganancia consecutiva.

La Rinconada: Ganadores de las no válidas y monto sellado del 5y6

La primera de las carreras fue ganada por el ejemplar Gran Manuel (USA) con la monta del jockey profesional Yoelbis González y el entrenamiento de Ismael Martínez con un tiempo de 67,3 en 1,100 metros y un pago de 226,85 a ganador.

Luego, en la segunda prueba le tocó la victoria al purasangre Tuscan Gold (USA) presentado por el entrenador Riccardo D’Angelo y la conducción del astro zuliano Jaime Lugo con un pago mínimo de 110,00 a ganador, después de dejar un tiempo oficial de 113,4 en 1,800 metros.

La tercera competencia dominical se la llevó el ejemplar criollo Magneto, también con la dupla D’Angelo – Lugo ahora en 1.400 metros con un tiempo de 88 exactos y generó un pago de 152.25 a ganador, mientras que la cuarta no válida fue un triunfo de Uptown Leca con Johan Aranguren en la silla y Gabriel Márquez en el entrenamiento, la cual dejó un dividendo de 116,92 a ganador.

La quinta competencia no válida se corrió en una distancia de 1.400 metros, donde la victoria fue para Hatshepsut, del entrenador Aldo Traversa con Félix Velázquez en la silla con un tiempo oficial de 89,3 y generó un pago de 256,03 a ganador.

Para cerrar las no válidas de la tarde dominical, la cuatroañera Princesa Fina confirmó que es la reina actual de Coche al ganar el Clásico Gustavo Ávila GI en la milla con Robert Capriles y Humberto Correia Jr. como entrenador para su séptima victoria consecutiva con un gran tiempo de 98,4 en la milla y un pago mínimo de 117,60 a ganador.

El monto sellado del 5y6 Nacional logró recolectar por primera vez en el año pas de 500 millones de bolívares al juntar un monto exacto de Bs.515.392.920,00, para ser el nuevo registro en la temporada nacional, de los cuales, Bs.278.312.176,80 se repartirán para los ganadores con los seis caballos de la fama, y Bs.72.155.008,80 para los cuadros con cinco aciertos.