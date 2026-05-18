INH emite providencia sobre el nuevo handicap para ejemplares importados en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), presidida por Julio César León Heredia, ha emitido una Providencia Administrativa sobre el handicap con los cuales se clasificarán a los ejemplares importados que permanecen y los que cumplirán campaña en el Hipódromo La Rinconada, a partir de la presente fecha.

La Rinconada: Ejemplares importados en La Rinconada

Dicha providencia administrativa, elimina el Handicap Lineal y Fijo en los ejemplares importados que se venía aplicando de manera provisional en el óvalo de Coche desde el año 2025, y la aprobación del nuevo Handicap oficial sugerido por la Comisión Nacional de Carreras, para los purasangres foráneos que participan o participarán en la temporada hípica del óvalo caraqueño.

“El hándicap para ejemplares importados se aplicará de la siguiente manera: Ejemplares de tres y más años, (caballos 58 KG – Yeguas, 56 KG), ejemplares dosañeros (A peso efectivos; Potros, 56 KG- Potrancas 54 kg), Ejemplares Importados al Pie de Cría (sucklings y weanlings) (Caballos 55 KG – Yeguas, 54 KG), Se considerará, además, cualquier otro recargo y/o descargo correspondiente, de acuerdo a la condición de la carrera en la que intervengan, se exceptúan de este criterio las carreras de reclamo, en las cuales el hándicap se determinará de manera especifica según la condición de la carrera y el precio del reclamo”. Da a conocer el comunicado oficial en su segunda disposición.

Así mismo, la providencia administrativa insta a la Dirección de Actividades Hípicas y a la Dirección de Programación a velar por la inmediata y estricta aplicación de la presente disposición en todos los llamados a inscripción que se formulen a partir de presente fecha de la publicación.