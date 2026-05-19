Fin de una era en La Rinconada: La campeona Fast Sensations se retira de las pistas

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El mundo de las carreras de caballos exalta a ejemplares que, por su entrega y coraje, conquistan el respeto eterno de la afición. Fast Sensations, la valiente castaña de seis años, pertenece a este selecto grupo. Tras su participación el pasado domingo en la reunión número 21 del Hipódromo La Rinconada, la zaina puso punto final a una trayectoria deportiva admirable bajo la conducción de su jinete habitual.

Un adiós con honores en el Clásico "Gustavo Ávila": La Rinconada

La jornada dominical, compuesta por doce competencias, tuvo como evento central el Clásico "Gustavo Ávila" (GI). En esta prueba, la fanaticada hípica presenció la última actuación pública de Fast Sensations. Si bien ocupó el sexto lugar en la pizarra en una carrera donde se impuso Princesa Fina, la defensora de los colores de Luis Haddad finalizó en buena forma física y a pocos cuerpos de la ganadora.

Luego del compromiso, el propietario Luis Haddad ofreció declaraciones exclusivas al grupo de Mujeres Hípicas de Venezuela. Durante la entrevista, Haddad despejó las dudas sobre el futuro de la yegua y anunció un plan especial para honrar su memoria. Los allegados al ejemplar solicitarán un permiso formal ante las autoridades hípicas para que la campeona realice un último paseo por la pista principal frente a las tribunas, como muestra de gratitud a su nobleza.

Rumbo a la maternidad: un cruce de jerarquía

El destino inmediato de la hija de Thunder Ridge será el Haras La Primavera. Tras un breve acto de despedida con sus seguidores, la yegua entrará de lleno en su nueva etapa como madre. La decisión de su equipo establece que será servida por el estelar El De Froix. Este emparejamiento entre dos de los corredores más dominantes de la época reciente en Venezuela genera una enorme expectativa, pues representa un cruce de sangre de alto impacto para la hípica nacional.

Su propietario aprovechó la ocasión para resaltar la versatilidad de la zaina. Fast Sensations no solo dominó la mayoría de las distancias en el óvalo de Coche, sino que también demostró su clase al derrotar a los machos en dos oportunidades, una hazaña reservada para ejemplares de condiciones excepcionales.

Números y hazañas de una trayectoria estelar

Nacida y criada en el Haras Los Caracaros, esta nieta de War Front por Siren’s Assault cierra su campaña con una hoja de servicios que incluye 27 actuaciones y 13 triunfos. Su palmarés refleja un dominio absoluto en diversas etapas de su madurez:

A los 2 años: Inició su camino selectivo con las victorias en los clásicos Senegal (GII) y Julián Abdala (GIII) .

A los 3 años: Ratificó su liderato generacional en los eventos Simón Rodríguez (GII) , Gelinotte (GII) , Ana María Freudman (GIII) y Manuel Fonseca Arroyal (GIII) .

A los 4 años: Alcanzó la madurez definitiva con triunfos en el Sprinters (GI) , el Gustavo Ávila (GI) , el Peggy Azqueta (GII) y el Clásico Nuestra Señora de la Chiquinquirá .

A los 5 años: Selló su estatus de leyenda al conquistar el Cruz del Ávila (GI) y el Clásico Hípica Nacional (GI).

Fast Sensations abandona los escenarios de competencia, pero su nombre queda grabado en la historia del hipismo venezolano como sinónimo de calidad y perseverancia. Su paso hacia la cría marca el inicio de una nueva esperanza para quienes esperan ver su legado en las futuras generaciones de purasangres.