Mira lo que pasó con Queen Visión ayer después de la carrera en La Rinconada

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La jornada dominical en el Hipódromo Internacional La Rinconada vibró con una intensidad especial. La afición disfrutó de doce competencias que mantuvieron el entusiasmo en las tribunas de principio a fin, en un programa que tuvo como punto culminante el triunfo de Princesa Fina en el evento selectivo de la tarde. Esta reunión número 21 no solo marcó la tercera fecha del segundo meeting de 2026, sino que también consolidó la vigencia de las pruebas de Condicional de Reclamo dentro del ciclo de las válidas.

El equilibrio del espectáculo: La Rinconada y su nivelación hípica

Esta categoría de competencia, reincorporada al cronograma oficial a finales de marzo, representa una pieza fundamental en los hipódromos de mayor prestigio internacional. El sistema establece una premisa clara: todos los ejemplares inscritos poseen un precio de venta predeterminado antes del inicio de la carrera.

El objetivo principal de estas pruebas es la nivelación del parque caballar. Los propietarios inscriben ejemplares de rendimiento discreto en lotes de menor valor con la intención de asegurar una victoria. Sin embargo, este movimiento implica un riesgo calculado: la posible pérdida de la propiedad del animal si otro profesional o dueño con licencia ejerce el derecho de compra previo al salto inicial.

Reina de Vela impone su ley en el lote de reclamo

El momento clave para esta modalidad llegó a la altura de la novena competencia del programa. Fue la única prueba de reclamo pautada para la tarde, diseñada específicamente para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de hasta tres carreras. El evento reunió a diez ejemplares de comprobada utilidad sobre la pista, donde la castaña de siete años, Reina de Vela, dictó cátedra.

Bajo una conducción impecable del jinete Ángel Ybarra y la preparación de Jesús Romero Rojas, la yegua detuvo el cronómetro en un tiempo oficial de 67.4 para la distancia. Este resultado ratificó su superioridad en el lote, sumó puntos valiosos para su establo y le permitió a su entrenador conseguir su primer triunfo de la jornada.

Mercado activo: Queen Visión cambia de manos

La efectividad del sistema de reclamo quedó demostrada tras el final de la competencia. Las autoridades hípicas confirmaron la ejecución del reclamo sobre la yegua Queen Vision, la cual ocupó la quinta posición en la carrera. El ciudadano José Luis Balzán ejerció su derecho de compra por una suma de Bs. 5.151.800,00, monto equivalente a $10.000,00 según la tasa oficial.

La transacción se efectuó mediante una transferencia del Banco Digital de los Trabajadores, lo que oficializó el cambio de propietarios para este purasangre de forma inmediata. Este tipo de operaciones dinamiza la hípica nacional y asegura que cada ejemplar compita en el nivel adecuado a su capacidad actual.