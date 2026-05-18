¡En la cúspide! Gabriel Márquez rompe la paridad y se consagra como el más ganador del segundo meeting

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Las emociones no dan tregua en La Rinconada, escenario que albergó la vigésima primera reunión del año con una cartelera de 12 competencias donde se disputó una nueva edición de clásico “Gustavo Ávila” (GI). En esta jornada hubo victorias sorpresivas que trajo consigo resultados positivos para aquellos que acertaron los seis de la fama y se cobraran un poco más de dos mil dólares.

Apoyo masivo al juego de las mayorías: 5y6 nacional

El 5y6 nacional ratificó su vigencia absoluta ante una afición que se volcó masivamente al óvalo de Coche. El respaldo a la tradición por excelencia de Venezuela se tradujo en una recaudación marcada por récord, un total de Bs 515.392.920,00. Esta cifra, además de ser un éxito administrativo, asegura un horizonte de crecimiento constante para los premios y dividendos de la temporada 2026.

Gabriel Márquez: Un nuevo triunfo y liderato

La vigésima primera reunión de la temporada en La Rinconada tuvo como principal protagonista al entrenador Riccardo D’Angelo. El preparador se alzó como el profesional más efectivo de la jornada al ser el único capaz de registrar un doblete de victorias. Sus éxitos llegaron por intermedio de Tuscan Gold (USA) y Magneto, triunfos que ratifican su vigencia en el óvalo de Coche.

En lo que respecta a la lucha por el liderato del segundo meeting, el panorama sufrió cambios importantes. Carlos Luis Uzcátegui y Rubén Lanz, quienes hasta la semana pasada compartían la punta de la tabla, se marcharon en blanco tras no concretar victorias en sus respectivos compromisos.

Esta situación favoreció directamente a Gabriel Márquez, quien aprovechó la jornada para romper la paridad. Gracias al triunfo de la importada Uptown Leca, Márquez sumó un nuevo éxito a su cuenta personal y se desprendió de sus colegas para asumir el mando solitario de la estadística de entrenadores.

Tabla de posiciones: Reunión 21 Fecha tres del Segundo Meeting Entrenadores