Fallas en el ensillaje: El INH dicta sanciones económicas contra dos profesionales

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El tercer domingo del mes de mayo contó con la celebración de la reunión número 21 del segundo meeting de carreras de purasangres en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras donde se disputó una nueva edición del clásico “Gustavo Ávila” (GI) en recorrido de 1.600 metros.

La Rinconada: Multados dos entrenadores por presentar sillas rodadas

En la undécima competencia, quinta válida de la jornada dominical, se presentó la victoria de la yegua importada Coach Sessa con la monta del astro oriundo de la guaira, Yoelbis González para el entrenador Oscar Manuel González capaz de agenciar tiempo de 81.2 para 1.300 metros con un dividendo de 163,09 a ganador.

En dicha competencia, los comisarios de pista del Instituto Nacional de Hipódromos dieron a conocer la siguiente información en la hoja de sanciones de la reunión 21 luego de finalizada la jornada que:

Reunión 21: Resoluciones Carreras La Rinconada

Tanto la ganadora del evento, bajo la preparación de Oscar Manuel González, como la yegua Acanelada, pupila de Germán Rojas que finalizó en el octavo puesto, registraron incidentes similares durante el desarrollo de la prueba. Los jinetes de ambos ejemplares enfrentaron serias dificultades en sus respectivos desempeños debido a que se les rodó la silla

MULTA POR SILLA RODADA

Visto el informe presentado por el juez de partida con relación al ejemplar COACH SESSA (USA) Nº01 donde indica que el ejemplar llego al aparato de partidas con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador OSCAR GONZALEZ, de acuerdo a los establecido en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.

MULTA POR SILLA RODADA

Visto el informe presentado por el juez de partida con relación al ejemplar ACANELADA N°08 donde indica que el ejemplar llego al aparato de partidas con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador GERMAN ROJAS, de acuerdo a los establecido en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.