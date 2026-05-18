La inusual combinación numérica que definió los dividendos del domingo

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El entusiasmo por las carreras de caballos alcanzó un punto álgido este domingo en el principal óvalo del país. La reunión número 21 de la temporada 2026 no solo cumplió con las expectativas, sino que elevó el estándar del espectáculo hípico nacional a través de una programación de 12 competencias de alta factura.

El recinto de Coche se vistió de gala para recibir a la afición en una jornada que entrelazó la nostalgia de las glorias pasadas con la vibrante realidad del turf contemporáneo.

Homenaje en vida al "Monstruo" de la fusta

El momento de mayor carga emotiva ocurrió con la presencia del recordado jinete Gustavo Ávila. El popular "Monstruo", figura central en la historia del deporte por sus hitos tanto en Venezuela como en el exterior, recibió un merecido tributo por parte de la comunidad hípica. En el plano deportivo, la prueba selectiva que llevó su nombre fue escenario del triunfo de la yegua Princesa Fina. La pupila ratificó su superioridad en un exigente recorrido de 1.600 metros, donde su jinete administró de forma impecable las energías del ejemplar para cruzar la meta en solitario.

El 5y6 nacional: Motor económico de la pasión hípica

Semana tras semana, la fanaticada se vuelca a la búsqueda de información precisa, análisis de pedigrí y reportes de cancha con un solo objetivo: descifrar el enigma del 5y6 nacional. Esta edición del pool volvió a demostrar por qué es el juego preferido de la familia venezolana, al repartir dividendos que transforman la realidad de los apostadores.

La recaudación total permitió que los afortunados ganadores recibieran premios de gran cuantía. Un grupo de 11.481 boletos acertaron cinco de los seis ganadores, con un pago de Bs. 6.221,88 por cada uno. Sin embargo, la mayor celebración quedó reservada para los 263 cuadros que completaron la totalidad de la secuencia, quienes se adjudicaron la suma de Bs. 1.047.641,73. Al cambio oficial, este monto supera la barrera de los dos mil dólares, cifra que subraya la solidez del sistema de apuestas del Instituto Nacional de Hipódromos.

El enigma de los números bajos en la zona de ganadores

Dentro del análisis técnico de la jornada, surgió un hecho que capturó la atención de los estadísticos y que suele pasar desapercibido para el espectador ocasional. A pesar de la presencia de lotes numerosos y competitivos, la suerte se concentró de forma inusual en los ejemplares con mandiles bajos. Resulta extremadamente infrecuente que en las seis pruebas válidas para el pool, ningún ganador supere el número cinco en su identificación.

Esta particularidad numérica se desarrolló bajo el siguiente orden cronológico:

Séptima competencia: Mon Diplome (2) inició la ruta del éxito.

Octava competencia: Chipilina (5) cumplió con su papel y tumbo a una línea.

Novena competencia: Reina de Vela (4) el gran batacazo de la tarde.

Décima competencia: Marakovits (3) sumó un nuevo triunfo a su campaña.

Undécima competencia: La importada Coach Sessa (USA) (1) dominó con solvencia.

Duodécima competencia: Base Armador (4) cerró la tarde gracias a una decisión.

Un cierre de jornada con balance positivo

La reunión 21 deja un balance sumamente favorable para la hípica venezolana. La combinación de una recaudación récord en el mes de mayo, la presencia de ídolos de la talla de Gustavo Ávila y la transparencia en la ejecución de las pruebas, fortalece la confianza del público. La Rinconada se consolida como un espacio de entretenimiento de primer orden, donde la tradición y la modernidad corren de la mano hacia el éxito de la temporada.