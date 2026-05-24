Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 24-05-2026

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Una cartelera de 13 carreras dio vida a la vigésima segunda reunión del año en el óvalo de Coche. El evento central de la jornada fue el VI Clásico Juan Arias (Grado I), donde el purasangre estadounidense Ekati King impuso su clase sobre la milla. Bajo la conducción de Johan Aranguren y el entrenamiento de Gabriel Márquez, el defensor de los colores del Stud "Don Rafael" ratificó su excelente condición pistera.

Ganadores: Carreras Destacados Vigésima Segunda Reunión

En el ámbito de los profesionales del sillín, el protagonismo absoluto recayó sobre Jaime Lugo Jr. El fusta capitalizó una tarde inspirada con tres victorias: Abrió la jornada con Rey Enigma (5) en la primera competencia, repitió el éxito con My Striking Mate (2) en la tercera y selló su triplete a bordo de Sucro (3) en el marco de la tercera válida para el 5y6 nacional.

En el renglón de los preparadores, Gabriel Márquez y Fernando Parilli Tota acapararon los honores de la jornada. Márquez visitó el recinto de ganadores en tres oportunidades por intermedio de Luigino, la importada Dwtn Maddie Brown (GB) y el estelar Ekati King (USA) en la prueba selectiva de la tarde. Por su parte, Parilli Tota también concretó un triplete de victorias gracias a la efectividad de Oh Marquesa, El Abusador y Sucro.

Monto Sellado: 5y6 Reunión 22 La Rinconada

Asimismo, en la vigésima segunda reunión del segundo meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un total de Bs 497.672.880,00. de los cuales Bs. 69.674.203,20 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs. 268.743.355,20.

A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rey Enigma (5) 55.5 Jaime Lugo Jr. 125,21 2 Cosmos (3) 54.5 R. Capriles - 3 Scouting Chief (1) 53 M. Romero Q - 4 El Gran Solinero (2) 51 O. Rivas - 5 Quincy (4) 53 K. Perfecto -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 125,21. Placés: 115,90 y 125,37. Exacta: 151,06. Trifecta: 520,22. Superfecta: 1.014,68.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sea Of Flames (5) 53 Robert Capriles 1.018,68 2 Inspectora (8) 50.5 D. Acosta - 3 Abusiva (1) 53.5 J. Aray - 4 Ten Classic (4) 53 H. Medina - 5 Bella Ragazza (2) 53 J. Lugo -

Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador: 1.018,68. Placés: 272,34 y 133,39. Exacta: 1.862,99. Trifecta: 13.274,41. Superfecta: 17.812,66.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 My Striking Mate (2) 54 Jaime Lugo Jr. 122,29 2 Athletic Time (3) 53 J. C. Belisario - 3 Cedsrunner (7) 54 R. Rondón - 4 Gran Azabache (5) 53 F. Márquez - 5 Seven Time (6) 53.5 W. Véliz -

Entrenador: Noel Kucich. Ganador: 122,29. Placés: 110,00 y 2.234,76. Exacta: 5.351,72. Trifecta: 15.749,57. Superfecta: 55.834,63.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 115.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Luigino (1) 56 Jhonathan Aray 188,95 2 Invader (7) 54 W. Véliz - 3 High Black Cat (2) 53 H. Medina - 4 Depp Attack (6) 51 S. Yánez - 5 Forty Time (3) 52 O. Medina -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 188,95. Placés: 132,80 y 214,99. Exacta: 746,25. Trifecta: 10.186,33. Superfecta: 19.465,79.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 78.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Dwtn Maddie Brown (5) 57 Jhonathan Aray 251,94 2 Dra Bea (1) 54 O. Medina - 3 Gran Avelina (6) 56 R. Capriles - 4 Lady Issa (2) 56 Y. González - 5 Renacer (4) 54 I. Pimentel Jr. -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 251,94. Placés: 275,15 y 179,48. Exacta: 2.869,12. Trifecta: 14.109,16. Superfecta: 18.260,14.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Oh Marquesa (1) 51 Luis Funez Jr. 249,38 2 Aslaug (6) 54 R. Rondón - 3 Aguamarina (4) 53 Jer. Alvarado - 4 Melania (3) 54.1 O. Medina - 5 Giulia (5) 53 J. G. Milla -

Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 249,38. Places: 132,80 y 153,45. Exacta: 651,44. Trifecta: 2.897,84. No hubo Superfecta: 6.381,30

SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 97.4

VI Clásico Juan Arias (GI)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ekati King (USA) (1) 58 Johan Aranguren 419,81 2 Steady (CHI) (6) 54 F. Quevedo - 3 Gran Yaco (USA) (5) 58 I. Pimentel Jr. - 4 Lured Away (USA) (2) 58 J. Lugo - 5 Magicshadow (USA) (3) 58 R. Capriles -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 419,81. Placés: 242,98 y 169,24. Exacta: 3.241,14. Trifecta: 24.520,84.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El Abusador (2) 53 Arnaldo Chirinos 253,13 2 El Irlandés (1) 53 R. Capriles - 3 Mister Will (8) 53 J. Lugo Jr. - 4 Almendares (3) 53 J. A. Rivero - 5 Louis The Duke (9) 53 J. Aray -

Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 253,13. Placés: 182,47 y 115,73. Exacta: 779,96. Trifecta: 1.297,03. Superfecta: 931,90. Pool de 4: 12.663,43.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Maximus Fortune (7) 53 Francisco Quevedo 911,31 2 Bravucón (8) 52 S. Yánez - 3 Vida (3) 56 F. Márquez - 4 Tower Star (5) 50 L. Funez Jr. - 5 Golden Je (4) 53 J. A. Rivero -

Entrenador: Vincenzo Di Luca. Ganador: 911,31. Placés: 309,04 y 187,42. Exacta: 5.324,41. Trifecta: 2.002,74. Superfecta: 22.095,27. Triple Apuesta: 16.500,49. Doble Perfecta: Sin Aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sucro (3) 53 Jaime Lugo Jr. 232,65 2 Super Luissinano (5) 54.5 A. Chirinos - 3 Ercolano Spun (1) 53 Y. González - 4 Zascandil (8) 50 J. Céspedes - 5 Niki Lauda (5) 53 J. G. Milla -

Entrenador: Fernando Parilli Tota: 232,65. Placés: 223,43 y 175,64. Exacta: 1.747,26. Trifecta: 4.419,45. Superfecta: Sin Aciertos. Ret: 9 y 10.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Time Report (5) 55 Winder Véliz 811,12 2 Rio Bravo (3) 55.5 H. Medina - 3 Invencible (2) 55 R. Capriles - 4 Tintorero (7) 53 S. Yánez - 5 Don Thiago (6) 53 F. Márquez -

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 811,12. Placés: 236,32 y 254,84. Exacta: 3.808,69. Trifecta: 5.038,59. Superfecta: 4.202,27.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 100.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Hayes Bay (Usa) (8) 56 Jaime Lugo 118,37 2 Piemontesa (9) 53.5 W. Véliz - 3 Sarasarita (6) 55 F. Puello - 4 Fidanzata (3) 54.5 S. Yánez - 5 Reina Amada (5) 54 O. Medina -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 118,37. Placés: 126,14 y 179,73. Exacta: 413,66. Trifecta: 1.858,56. Superfecta: 9.440,50.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Waya Waya (6) 55 Félix Márquez 252,02 2 Elorza Princess (10) 52 W. Véliz - 3 Victoria de Oro (7) 56.5 Y. Diaz - 4 Spring Training (9) 55 F. Quevedo - 5 Inspiracion (4) 53 J. Lugo -

Entrenador: Abraham Campos. Ganador: 252,02. Placés: 166,93 y 113,76. Exacta: 743,01. Trifecta: 4.483,17. Superfecta: 7.197,37. Triple Apuesta: 1.361,25. Súper Pool de 4: 7.130,39. Doble Perfecta: 2.186,20. 5y6 (19342) boletos con 5 que pagan Bs. 3.566,20 c/u. (1814) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 146.670,82 c/u. Loto Hípico: 20.872,27. Ret: 1.