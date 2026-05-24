Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 24-05-2026

Una cartelera de 13 carreras dio vida a la vigésima segunda reunión del año en el óvalo de Coche. El evento central de la jornada fue el VI Clásico Juan Arias (Grado I), donde el purasangre estadounidense Ekati King impuso su clase sobre la milla. Bajo la conducción de Johan Aranguren y el entrenamiento de Gabriel Márquez, el defensor de los colores del Stud "Don Rafael" ratificó su excelente condición pistera.
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Ganadores: Carreras Destacados Vigésima Segunda Reunión
En el ámbito de los profesionales del sillín, el protagonismo absoluto recayó sobre Jaime Lugo Jr. El fusta capitalizó una tarde inspirada con tres victorias: Abrió la jornada con Rey Enigma (5) en la primera competencia, repitió el éxito con My Striking Mate (2) en la tercera y selló su triplete a bordo de Sucro (3) en el marco de la tercera válida para el 5y6 nacional.
En el renglón de los preparadores, Gabriel Márquez y Fernando Parilli Tota acapararon los honores de la jornada. Márquez visitó el recinto de ganadores en tres oportunidades por intermedio de Luigino, la importada Dwtn Maddie Brown (GB) y el estelar Ekati King (USA) en la prueba selectiva de la tarde. Por su parte, Parilli Tota también concretó un triplete de victorias gracias a la efectividad de Oh Marquesa, El Abusador y Sucro.
Monto Sellado: 5y6 Reunión 22 La Rinconada
Asimismo, en la vigésima segunda reunión del segundo meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un total de Bs 497.672.880,00. de los cuales Bs. 69.674.203,20 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs. 268.743.355,20.
A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Rey Enigma (5)
|55.5
|Jaime Lugo Jr.
|125,21
|2
|Cosmos (3)
|54.5
|R. Capriles
|-
|3
|Scouting Chief (1)
|53
|M. Romero Q
|-
|4
|El Gran Solinero (2)
|51
|O. Rivas
|-
|5
|Quincy (4)
|53
|K. Perfecto
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 125,21. Placés: 115,90 y 125,37. Exacta: 151,06. Trifecta: 520,22. Superfecta: 1.014,68.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75''
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Sea Of Flames (5)
|53
|Robert Capriles
|1.018,68
|2
|Inspectora (8)
|50.5
|D. Acosta
|-
|3
|Abusiva (1)
|53.5
|J. Aray
|-
|4
|Ten Classic (4)
|53
|H. Medina
|-
|5
|Bella Ragazza (2)
|53
|J. Lugo
|-
Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador: 1.018,68. Placés: 272,34 y 133,39. Exacta: 1.862,99. Trifecta: 13.274,41. Superfecta: 17.812,66.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|My Striking Mate (2)
|54
|Jaime Lugo Jr.
|122,29
|2
|Athletic Time (3)
|53
|J. C. Belisario
|-
|3
|Cedsrunner (7)
|54
|R. Rondón
|-
|4
|Gran Azabache (5)
|53
|F. Márquez
|-
|5
|Seven Time (6)
|53.5
|W. Véliz
|-
Entrenador: Noel Kucich. Ganador: 122,29. Placés: 110,00 y 2.234,76. Exacta: 5.351,72. Trifecta: 15.749,57. Superfecta: 55.834,63.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 115.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Luigino (1)
|56
|Jhonathan Aray
|188,95
|2
|Invader (7)
|54
|W. Véliz
|-
|3
|High Black Cat (2)
|53
|H. Medina
|-
|4
|Depp Attack (6)
|51
|S. Yánez
|-
|5
|Forty Time (3)
|52
|O. Medina
|-
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 188,95. Placés: 132,80 y 214,99. Exacta: 746,25. Trifecta: 10.186,33. Superfecta: 19.465,79.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 78.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Dwtn Maddie Brown (5)
|57
|Jhonathan Aray
|251,94
|2
|Dra Bea (1)
|54
|O. Medina
|-
|3
|Gran Avelina (6)
|56
|R. Capriles
|-
|4
|Lady Issa (2)
|56
|Y. González
|-
|5
|Renacer (4)
|54
|I. Pimentel Jr.
|-
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 251,94. Placés: 275,15 y 179,48. Exacta: 2.869,12. Trifecta: 14.109,16. Superfecta: 18.260,14.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Oh Marquesa (1)
|51
|Luis Funez Jr.
|249,38
|2
|Aslaug (6)
|54
|R. Rondón
|-
|3
|Aguamarina (4)
|53
|Jer. Alvarado
|-
|4
|Melania (3)
|54.1
|O. Medina
|-
|5
|Giulia (5)
|53
|J. G. Milla
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 249,38. Places: 132,80 y 153,45. Exacta: 651,44. Trifecta: 2.897,84. No hubo Superfecta: 6.381,30
SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 97.4
VI Clásico Juan Arias (GI)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Ekati King (USA) (1)
|58
|Johan Aranguren
|419,81
|2
|Steady (CHI) (6)
|54
|F. Quevedo
|-
|3
|Gran Yaco (USA) (5)
|58
|I. Pimentel Jr.
|-
|4
|Lured Away (USA) (2)
|58
|J. Lugo
|-
|5
|Magicshadow (USA) (3)
|58
|R. Capriles
|-
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 419,81. Placés: 242,98 y 169,24. Exacta: 3.241,14. Trifecta: 24.520,84.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|El Abusador (2)
|53
|Arnaldo Chirinos
|253,13
|2
|El Irlandés (1)
|53
|R. Capriles
|-
|3
|Mister Will (8)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|4
|Almendares (3)
|53
|J. A. Rivero
|-
|5
|Louis The Duke (9)
|53
|J. Aray
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 253,13. Placés: 182,47 y 115,73. Exacta: 779,96. Trifecta: 1.297,03. Superfecta: 931,90. Pool de 4: 12.663,43.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Maximus Fortune (7)
|53
|Francisco Quevedo
|911,31
|2
|Bravucón (8)
|52
|S. Yánez
|-
|3
|Vida (3)
|56
|F. Márquez
|-
|4
|Tower Star (5)
|50
|L. Funez Jr.
|-
|5
|Golden Je (4)
|53
|J. A. Rivero
|-
Entrenador: Vincenzo Di Luca. Ganador: 911,31. Placés: 309,04 y 187,42. Exacta: 5.324,41. Trifecta: 2.002,74. Superfecta: 22.095,27. Triple Apuesta: 16.500,49. Doble Perfecta: Sin Aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Sucro (3)
|53
|Jaime Lugo Jr.
|232,65
|2
|Super Luissinano (5)
|54.5
|A. Chirinos
|-
|3
|Ercolano Spun (1)
|53
|Y. González
|-
|4
|Zascandil (8)
|50
|J. Céspedes
|-
|5
|Niki Lauda (5)
|53
|J. G. Milla
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota: 232,65. Placés: 223,43 y 175,64. Exacta: 1.747,26. Trifecta: 4.419,45. Superfecta: Sin Aciertos. Ret: 9 y 10.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Time Report (5)
|55
|Winder Véliz
|811,12
|2
|Rio Bravo (3)
|55.5
|H. Medina
|-
|3
|Invencible (2)
|55
|R. Capriles
|-
|4
|Tintorero (7)
|53
|S. Yánez
|-
|5
|Don Thiago (6)
|53
|F. Márquez
|-
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 811,12. Placés: 236,32 y 254,84. Exacta: 3.808,69. Trifecta: 5.038,59. Superfecta: 4.202,27.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 100.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Hayes Bay (Usa) (8)
|56
|Jaime Lugo
|118,37
|2
|Piemontesa (9)
|53.5
|W. Véliz
|-
|3
|Sarasarita (6)
|55
|F. Puello
|-
|4
|Fidanzata (3)
|54.5
|S. Yánez
|-
|5
|Reina Amada (5)
|54
|O. Medina
|-
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 118,37. Placés: 126,14 y 179,73. Exacta: 413,66. Trifecta: 1.858,56. Superfecta: 9.440,50.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Waya Waya (6)
|55
|Félix Márquez
|252,02
|2
|Elorza Princess (10)
|52
|W. Véliz
|-
|3
|Victoria de Oro (7)
|56.5
|Y. Diaz
|-
|4
|Spring Training (9)
|55
|F. Quevedo
|-
|5
|Inspiracion (4)
|53
|J. Lugo
|-
Entrenador: Abraham Campos. Ganador: 252,02. Placés: 166,93 y 113,76. Exacta: 743,01. Trifecta: 4.483,17. Superfecta: 7.197,37. Triple Apuesta: 1.361,25. Súper Pool de 4: 7.130,39. Doble Perfecta: 2.186,20. 5y6 (19342) boletos con 5 que pagan Bs. 3.566,20 c/u. (1814) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 146.670,82 c/u. Loto Hípico: 20.872,27. Ret: 1.